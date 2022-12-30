Aion Hyper GT: раздвижное антикрыло, двери-бабочки и отличная динамика по разумной цене

Крупная автомобильная выставка, открывающаяся накануне Нового года — это, конечно, курьёз, но во-первых, в Китае Новый год будут встречать только 22 января, а во-вторых изначально автосалон в Гуанчжоу должен был пройти в ноябре, но был отложен из-за вспышки COVID-19. Сейчас ситуация со зловредным коронавирусом в Китае ещё хуже, чем была осенью, а выставка тем не менее проходит, премьер много, мы рассказываем о наиболее интересных, в том числе о GAC Aion Hyper GT.

Компания GAC запустила Aion в 2018 году как электромобильный суббренд, в 2020 году открепила его от материнской марки GAC и отправила в самостоятельное плавание. Минувшей осенью статус Aion был повышен: появилась новая эмблема в виде галочки поверх ромбика (раньше использовалась эмблема GAC с синей заливкой либо синей окантовкой) и анонсирована многообещающая линейка спортивных моделей с приставкой Hyper. Первенцем в ней стал флагманский полноприводный суперкар Hyper SSR мощностью 1225 л.с., его представили в сентябре, начало производства запланировано на осенью 2023 года, минимальная цена — 1 286 000 юаней (13,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Представленный сегодня фастбек Aion Hyper GT будет намного доступнее: ожидается, что в рознице он будет стоить от 300 000 юаней (3,1 млн рублей). Фастбек — это, напомним, седан с покатой кормой без чётко выраженного третьего объёма. В крышку багажника Hyper GT встроено раздвижное трёхсекционное антикрыло, крайние секции в разложенном состоянии выходят далеко за габариты крышки, рабочая площадь антикрыла составляет 1465 х 183 мм. С убранным антикрылом и опциональными камерами вместо наружных зеркал коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,19.



К другим визуальным особенностям кузова Hyper GT относятся «парящие» задние стойки, передние двери типа крылья бабочки (открываются вверх и вбок), безрамочные боковые стёкла и 39 интегрированных по периметру органов искусственного зрения (в том числе три лидара), необходимые для высокоточной работы электронных ассистентов водителя и автопилота — обещано, что автомобиль распознает опасность даже в дождь, снег и туман.



Технических подробностей о Hyper GT пока немного. Известно, что в его основе лежит передовая модульная платформа AEP 3.0 и что фастбек предложат с двухмоторной (полный привод) и одномоторной (задний привод) силовыми установками на выбор. Пока объявлена максимальная отдача только заднеприводной версии — 250 кВт (340 л.с.) и 434 Нм, до 100 км/ч она сможет разогнаться всего за 4 с, полноприводная будет ещё быстрее. Ёмкость батареи не объявлена, максимальная мощность зарядки довольно высокая — 480 кВт.



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В салоне видим слегка оквадраченный руль и сильно отнесённый от него вперёд узкий приборный экран. Центральный мультимедийный экран, наоборот, сдвинут вглубь салона, чтобы к нему не нужно было тянуться. Физических клавиш на передней панели нет, в оснащении заявлена высококлассная аудиосистема с 23 громкоговорителями.



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Aion Hyper GT выйдет на рынок в 2023 году, точная дата пока не объявлена. Одним из главных конкурентов этой модели в Китае будет седан Hozon Neta S, премьерная версия которого тоже имела передние двери типа крылья бабочки.

