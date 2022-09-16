GAC Aion Hyper SSR: бюджетный китайский электрический гиперкар с ураганной динамикой

В прошлом десятилетии китайские компании блестяще освоили выпуск качественного автомобильного ширпотреба, сейчас вовсю напирают на премиум, ну а следующий этап это, понятное дело, лакшери-сегмент вообще и суперкары/гиперкары в частности. Помнится, именно с электрического суперкара в середине прошлого десятилетия громко заявила о себе молодая китайская компания Nio, модель называлась EP9, она мелькала в западных телешоу и отметилась рекордом круга на Северной петле Нюрбургринга, но в широкой продаже Nio EP9 никто не видел. Теперь идёт вторая волна уже вполне коммерческих китайских суперкаров, наши читатели, возможно, помнят Hongqi S9, производство которого пока так и не началось, а на этой неделе свою спортивную топ-модель представил бренд Aion, принадлежащий компании GAC.

Aion появился в 2018 году как электромобильный суббренд GAC, в 2020 году его открепили от материнской марки и с тех пор развивают самостоятельно. Теперь у Aion появилась собственная незамысловатая эмблема в виде галочки поверх ромбика (раньше использовалась залитая синевой эмблема GAC) и анонсирована многообещающая линейка спортивных моделей, на вершине которой будет стоять Aion Hyper SSR.



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Главное в восприятии дорожного гиперкара — это дизайн, и он, рискнём выразить своё мнение, будет главной проблемой для Aion Hyper SSR, если он когда-нибудь выберется за пределы Китая. Отдельные детали выглядят неплохо, но в целом — абсолютно вторичный, неоригинальный образ, как впрочем и у подавляющего большинства китайских новинок в любом ценовом сегменте.



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Кузов, судя по описанию на официальном сайте марки, целиком углепластиковый, в корму интегрировано поднимающееся на больших скоростях антикрыло, а в нижней части видим развитый диффузор. Двери с безрамочными стёклами — гильотинного типа. В салоне — два ковшеобразных кресла и лаконичная передняя панель с 8,8-дюймовым приборным экраном над рулём, как у современных автомобилей Peugeot, и 14,6-дюймовым мультимедийным планшетом по центру.



Техническое описание пока очень скудное: силовая установка и подвеска крепятся к подрамникам. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», без толкателей типа пуш-род и прочих конструкторских изысков. Количество моторов не указано, но известно, что их совокупная мощность составляет 1225 л.с., крутящий момент на колёсах — 12 000 Нм. Базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 2,3 с, продвинутая Ultimate — за 1,9 с. Ёмкость батареи, её расположение и запас хода на одной зарядке пока не раскрыты.



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Выпуск Aion Hyper SSR начнётся только осенью следующего года, но компания уже принимает на него заявки: базовый гиперкар стоит 1 286 000 юаней (11,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), версия Ultimate — 1 686 000 юаней (14,45 млн рублей). По сравнению с другими гиперкарами с сопоставимой разгонной динамикой это дёшево, но проблема в том, что в этом сегменте рынка за дешевизной никто в принципе не гонится, не за тем сюда клиенты приходят.

