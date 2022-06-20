Hozon Neta S: ещё один конкурент Tesla Model S с автопилотом и подъёмными дверьми

Hozon Auto — коммерческое название компании Zhejiang Hezhong New Energy, она основана в 2014 году при поддержке престижного Университета Цинхуа и имеет центр разработки систем автономного вождения в Кремниевой долине (США, штат Калифорния). На домашний рынок Hozon Auto вышла в 2018 году, в продажу последовательно поступили три недорогих электрических кроссовера под суббрендом Neta — Neta N01, Neta U и Neta V. По данным ресурса CarSalesBase, в первый полный год продаж — 2019-й — Hozon Auto реализовала в Китае 10 006 электромобилей, в 2020-м — 16 439, в 2021-м — 69 674. В первом квартале этого год продажи Hozon Auto/Neta составили 12 026 машин, на 270,5% больше, чем в январе-марте 2021-го. В общем, дела идут хорошо и теперь Hozon Auto готовится вывести на рынок флагманскую модель премиального уровня — седана Neta S.

Предтечей Neta S в 2020 году стал концепт Eureka 03, серийную машину показали в апреле этого года, а в конце прошлой недели компания показала премьерную версию Yaoshi Edition и раскрыла больше технических подробностей о новинке. Габаритная длина Neta S — о 4980 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1450 мм, колесная база — 2980 мм. Примерно такие же ключевые размеры у американского лифтбека Tesla Model S. Пропорциями китайская Neta S тоже слега напоминает американскую «электричку», но ключевые элементы дизайна — типично азиатские.



В основе Neta S лежит оригинальная платформа с независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах и многорычажной задней подвеской, заявлена способность выполнить лосиный тест (короткая переставка) на скорости 80 км/ч — не всякий спорткар на такое способен. Двухмоторная силовая установка (по одному двигателю на каждую ось) на премьерной версии выдаёт максимальные 340 кВт (462 л.с.) и 620 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — свыше 170 км/ч.



Ёмкость батареи не раскрыта, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC составляет 650 км. На стадии анонса была также заявлена гибридная версия типа range extender с бензиновым удлинителем запаса хода, способная проехать 1100 км на одной зарядке/заправке, но подробностей о ней пока нет. Чисто электрическая версия имеет дополнительный передний багажник.



Кузов Neta S, изготовленный из восокопрочных сталей, хорошо проработан с точки зрения аэродинамики, коэффициент c x = 0,216. В крыше нет поперечины между центральными стойками, благодаря чему площадь панорамной стеклянной секции достигает 1,9 м2. Ключевая особенность версии Yaoshi Edition — подъёмные передние двери, как у некоторых суперкаров. На регулярных версиях передние двери будут открываться обычно, то есть вбок.



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Салон отделан дорого-богато, в китайском понимании понятия «премиум»: много черных глянцевых поверхностей, кожи, замши и светодиодного декора. В передней панели — три экрана: приборный 13,3-дюймовый, центральный мультимедийный 17,2-дюймовый и пассажирский 12,3-дюймовый. Приборный щиток вдобавок дополнен цветным проекционным экраном. Передние кресла снабжены обогревом, вентиляцией и массажёрами. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона в диапазоне 8 градусов.



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В оснащении заявлена 1216-ваттная аудиосистема с 21 громкоговорителем (четыре из них вживлены в подголовники, четы — в потолок) и автопилоты 3 либо 4 уровня по классификации SAE, при этом непонятно, как они будут работать, ведь в Китае такие системы законом пока не разрешены. Скорее всего, будет как у Теслы, то есть по факту обе системы будут работать как автопилот 2 уровня, при котором водитель всё время должен следить за дорогой.



Neta S Yaoshi Edition стоит 338 800 юаней или 51 150 долларов США в переводе по текущему курсу, поставки начнутся в четвёртом квартале этого года.

