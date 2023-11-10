Geely раскрыла дизайн премиального седана Zeekr 007

Китайская компания Geely продолжает постепенно рассекречивать новинку своего премиального электрического суббренда Zeekr: опубликованы «чистые» фирменные фото. Модель назвали Zeekr 007, и это первый седан в гамме молодой марки (создана в 2021 году), «семерка» присоединится к большому лифтбеку Zeekr 001, минивэну Zeekr 009 и компактному паркетнику Zeekr X.

В отличие от прочих Зикров, которые внешне так или иначе перекликаются с автомобилями Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), электрическая четырехдверка получила полностью оригинальный облик. Особенности дизайна Zeekr 007 – оформленные в виде тонких полосок фары и фонари, безрамочные двери (к слову, ручек на них не видать) и полностью стеклянная крыша. Кроме того, над головной оптикой имеется табло (его в Zeekr называют «световой панелью»), а у основания заднего стекла разместили светящуюся надпись с названием марки.



Изображений интерьера пока нет, но тестовые прототипы уже попадались папарацци, так вот у машины на шпионских снимках внутри были отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.



Известно, что седан построен на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанную версию «тележки» SEA (на SEA построены все актуальные модели Zeekr). По предварительным данным, длина Zeekr 007 равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2928 мм.

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Четырехдверка имеет 800-вольтовую электросистему, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и автопилот с тремя лидарами (один из них установлен над лобовым стеклом). А вот об электромоторах информации пока нет. Вполне вероятно, что Zeekr 007 предложат с полным приводом, то есть с двухмоторной установкой.



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Премьера электроседана пройдет на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября текущего года.



Отметим, марка Zeekr уже выбралась за пределы китайского рынка, ее модели доступны к заказу, например, в Европе. В России суббренд Geely официально не представлен, но крупные дилеры давно организовали «параллельные» поставки премиальных «электричек».