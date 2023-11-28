В Volkswagen признались в неконкурентоспособности и готовятся к сокращению штата

Volkswagen остаётся одним из самых известных автомобильных брендов во всём мире. Однако узнаваемость не гарантирует высокую востребованность: в течение последних лет производитель столкнулся с проблемами, в том числе и недостаточного спроса на одном из крупнейших рынков – в Китае. В ряде других регионов показатели продаж тоже не оправдали ожиданий VW.

Это привело автопроизводителя к нынешнему кризису. Как сообщает Reuters, генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер в ходе недавнего собрания персонала, которое прошло в штаб-квартире в Вольфсбурге, заявил о том, что в своём нынешнем состоянии компания является «неконкурентоспособной». В списке причин он назвал высокие издержки и неэффективность внутри организации.



На фото: генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер

По словам члена правления по персоналу Гуннара Килиана, чтобы выйти из нынешнего кризиса, компании необходимо сократить издержки на 10 млрд евро. Отчасти добиваться этого результата производитель намерен за счёт сокращения численности сотрудников. Он пояснил, что некоторым работникам будет предложено досрочно выйти на пенсию.



Однако, по словам Гуннара Килиана, большая часть планируемой экономии будет обеспечена не сокращением рабочих мест, а «за счёт других мер», о которых VW расскажет позже в текущем году. Кроме того, он отметил, что немецкий производитель намерен «выбросить за борт то, что дублируется внутри компании или является просто балластом», который не нужен VW «для достижения хороших результатов».

В компании надеются, что разработанные меры по сокращению издержек помогут Volkswagen восстановить работоспособность бренда в условиях быстро меняющегося глобального автомобильного рынка, на котором производителю приходится сталкиваться с наступающими сильными конкурентами, а также с непостоянством вкусов клиентов.



Решение VW сократить штат сложно назвать неожиданным: ещё летом стало известно о том, что производителю пришлось временно остановить несколько заводов из-за слабого спроса на машины. Это коснулось, в частности, завода в Эмдене (Германия), где налажен выпуск электрокроссовера Volkswagen ID.4, старт производства лифтбека ID.7 был перенесён на конец текущего года.

Напомним, ещё в июне стало известно о том, что спрос на электромобили снизился на 30% по сравнению с теми первоначальными предполагаемыми показателями, которые легли в основу производственных планов. Позже, в сентябре, стало известно и о том, что из-за низкого спроса VW также пришлось временно остановить выпуск хэтчбека ID.3. Тогда в компании признали, что зарезервированные для его производства мощности оказались избыточными.



Стоит отметить, что немецкая марка потеряла свои позиции в Китае. Однако здесь компания решила сосредоточиться не на сокращении издержек, а на создании новой платформы из местных компонентов, которая позволит выпустить четыре новых электрокара, начиная с 2026 года. Ожидается, что они окажутся более доступными по цене по сравнению с актуальными моделями: диапазон их стоимости составляет 140-170 тыс. юаней (эквивалентно примерно 18-22 тыс. евро по текущему курсу).