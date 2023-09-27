VW останавливает производство хэтчбеков ID.3 и Cupra Born из-за низкого спроса

Несмотря на недавний рестайлинг, первенец электрической линейки ID марки Volkswagen так и не стал хитом мирового уровня, зарезервированные для его производства мощности оказались избыточными.

Volkswagen ID.3 дебютировал в сентябре 2019 года, немецкий автоконцерн подавал его как эпохальную модель уровня Beetle и Golf — мол, ID.3 должен стать таким же успешным и массовым. Увы, не стал: ID.3 вышел на рынок с большой задержкой (в сентябре 2020-го) и с кучей недоработок, даже родная немецкая пресса его раскритиковала, продажи шли со скрипом, но VW сначала объяснял это пандемией COVID-19, затем глобальным дефицитом микрочипов.

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Дефицит комплектующих уже практически полностью ликвидирован, а продаётся ID.3 по-прежнему ни шатко ни валко — весенний рестайлинг, в рамках которого были исправлены многие недочёты модели, не оживил спрос. Ниже приводим инфографику ресурса CleanTechnica с рейтингом самых популярных в мире «розеточных» моделей (электромобилей и plug-in гибридов) в январе-июле 2023 года, из неё видно, что Volkswagen ID.3 в первую десятку не попал (даже если считать только электрические модели), он разошёлся по миру тиражом 63 439 экземпляров. Сама по себе эта цифра довольно внушительная, но три завода для её достижения точно не нужны.



Основная масса Volkswagen ID.3 сегодня производится на заводе в Цвиккау (Германия), здесь же с 2021 года собирают родственный хэтчбек Cupra Born. Ещё Volkswagen ID.3 собирают в небольших количествах на так называемой Стеклянной мануфактуре в Дрездене (Германия) и в Китае на совместном предприятии SAIC-VW в Антинге (часть Шанхая).



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В конце прошлого года руководство VW обещало в этом году наладить производство обновлённого ID.3 на головном заводе Вольфсбурге (Германия), но теперь ясно, что погорячились. Более того, немецкое бизнес-издание Automobilwoche недавно сообщило, что Стеклянную мануфактуру в Дрездене скоро прикроют — передовой завод-выставка, запущенный в 2002 году с подачи амбициозного Фердинанда Пиеха (главный архитектор империи VW) оказался слишком дорогим, делать машины на нём невыгодно.



Сегодня Reuters со ссылкой на представителя VW сообщил, что производство Volkswagen ID.3 и Cupra Born на заводе в Цвиккау будет приостановлено c 2 по 13 октября из-за низкого спроса на эти модели, завод в Дрездене также не будет выпускать ID.3 в этот период. Производство других моделей в Цвиккау прерывать не будут — это кроссоверы Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron и Audi Q4 Sportback e-tron.

