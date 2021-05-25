Новый хэтчбек Cupra Born: рассекречен более мощный «родственник» Volkswagen ID.3

Cupra сначала была дочерней компанией испанского бренда Seat, в числе её задач значилась разработка «заряженных» версий Сеатов (подразделение появилось в 1985 году). Однако в 2018-ом производитель решил создать отдельный бренд, под которым сейчас выпускаются модели с моторами большей мощности (по сравнению с «обычными» Seat). Теперь испанская марка Cupra представила свой первый электрокар, который является «братом» Volkswagen ID.3.



На фото: Cupra Born

Предвестником рассекреченного сегодня «электрохэтча» стал концепт Seat el-Born, его компания показала весной 2019 года в рамках Женевского автосалона. Затем, летом 2020-го, появился прототип «зелёной» новинки: причём, на пути к конвейеру автомобиль сменил марку Seat на Cupra. Позже стало известно в том числе и об изменении в наименовании – вместо el-Born в продаже в скором времени появится Born.



Как мы сообщали ранее, Cupra Born является «близнецом» первенца «зелёной» линейки Volkswagen – пятидверного хэтчбека ID.3. От «донора» новинке испанского бренда достался силуэт, но в целом экстерьер практически полностью выполнен в соответствии с шоу-каром el-Born 2020 года. По сравнению с «немцем» у модели иная светодиодная оптика с более «резкими» гранями, а также «заострённая» форма капота и более крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Корма отличается наличием диффузора и горизонтальной светящейся полосы, которая соединяет треугольные задние фонари, выполненные в фирменном стиле Cupra. Стандартная версия получила 20-дюймовые колёсные диски (у базового ID.3 – 18 дюймов).



Салон Cupra Born тоже позаимствован у «электрохэтча» Volkswagen, но имеет ряд особенностей. Так, у виртуального щитка приборов своя графика, а у 12-дюймового тачскрина мультимедийной системы оказалась более традиционная прямоугольная форма (у ID.3 диагональ сенсорного экрана равна 10 дюймам). Кроме того, у испанского «зелёного» хэтчбека другие рулевое колесо и накладка передней панели, а подстаканники оказались под шторкой. Имеется и фирменный декор медного цвета, а также передние спортивные кресла-ковши, отделанные материалом, который был создан с использованием пластика, вытащенного из морей и рек.



Конечно же, платформа у Cupra Born такая же, как и у первенца «зелёного» семейства Volkswagen – MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). Базовая версия нового «хэтча» оснащается 150-сильным электромотором, расположенным на задней оси, и тяговым аккумулятором ёмкостью 45 кВт*ч. Без подзарядки такая версия Born способна «пробежать» 340 км. Ещё есть исполнение с более мощным электромотором (его отдача равна 204 л.с.), а также с батареей ёмкостью 58 кВт*ч. Запас хода по паспорту у этого варианта составляет 420 км.



Топовая версия Born получит пакет e-Boost (у VW ID.3 такого исполнения нет) У такого электрокара по-прежнему будет один мотор, расположенный на задней оси, но его мощность составляет 231 л.с. (крутящий момент такой же как и у других вариантов – 310 Нм). Для него доступен аккумулятор ёмкостью 77 кВт*ч, пробег без подзарядки составляет 540 км. Отметим, у Cupra Born перенастроенная по сравнению с ID.3 подвеска.



В дальнейшем у Cupra Born может появиться и более мощная версия, не исключено, что с двухмоторной установкой. На это намекает ранее показанный шоу-кар Volkswagen ID X, оснащаемый двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), совокупная мощность системы равна 333 л.с. Правда, ранее в VW отмечали, что этот концепт не предназначен для производства, так что пока появление «заряженного» Born – это лишь слухи.

Выпуск Cupra Born планируется наладить на заводе концерна VW в немецком городе Цвиккау в сентябре текущего года. Стоимость хэтчбека в компании пока не называют. Отметим, стартовый ценник Volkswagen ID.3 на домашнем рынке составляет 31 495 евро (эквивалентно примерно 2,83 млн рублей по текущему курсу).

