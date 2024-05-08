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  • Volkswagen Polo с бензиновым мотором может задержаться на европейском рынке до 2030 года

Volkswagen Polo с бензиновым мотором может задержаться на европейском рынке до 2030 года

08.05.2024 40 0 0

Продлить жизнь модели с двигателем внутреннего сгорания позволило то, что финальный вариант экологических норм Euro 7 оказался значительно мягче, чем предполагалось.

История Volkswagen Polo началась ещё в 1975 году, за прошедшее время модель успела пять раз сменить генерацию. Немецкая компания представила компактный хэтчбек шестого поколения в 2017 году, а обновление эта модель пережила в 2021-м. Отметим, за прошлый год модель разошлась на европейском рынке тиражом почти в 139,6 тыс. экземпляров, что на 23% больше, чем в 2022-м. Кстати, бестселлером марки оказался паркетник T-Roc, выбор в его пользу сделали 204,6 тыс. клиентов (на 13% больше, чем годом ранее).

На фото: актуальный хэтчбек Volkswagen Polo

Напомним, весной прошлого года был представлен юбилейный хот-хэтч Volkswagen Polo GTI Edition 25. Тогда будущее не только «горячей» версии, но и обычной пятидверки было туманным из-за обсуждаемых строгих эконорм, которые в сравнительно скором будущем должны вступить в силу в Европе.

Однако в середине прошлого месяца стал известен финальный вариант экологических норм Euro 7. Как оказалось, новые требования окажутся намного мягче, чем предписывали более ранние варианты соответствующего законопроекта, причём для легковых автомобилей они вступят в силу не раньше 2027 года.

Теперь производители постепенно пересматривают свои нынешние стратегии и модельную политику, не является исключением и Volkswagen. Так, в 2022 году генеральный директор VW Томас Шефер сказал британскому Autocar, что «нет смысла» оставлять в модельной линейке субкомпактные автомобили с ДВС после вступления в силу Euro 7, так как из-за требуемой модернизации машины размера и ценовой категории Polo подорожали бы примерно на «3000, 4000 или 5000 фунтов стерлингов».

На фото: салон актуального хэтчбека Volkswagen Polo

Ожидалось, что европейский Polo отправят в отставку, так как затраты на приведение этого автомобиля в соответствие с требованиями нового экологического стандарта свели бы на нет его рентабельность. Однако теперь ситуация изменилась: Томас Шефер, в частности, отметил, что вступающие в силу 1 сентября 2024 года эконормы Euro 6e «не такие безумные, как предполагалось изначально», и добавил, что в результате Volkswagen Polo с ДВС на ближайшие годы останется в линейке.

Глава Volkswagen считает, что Polo сможет продержаться на европейском рынке «определённо до конца этого десятилетия». Он также намекнул на то, что Поло в среднесрочной перспективе ждёт ряд обновлений, которые позволят привести его в технологическое соответствие с новыми моделями.

Томас Шефер подчеркнул, что эконормы Euro 7 «были разработаны разумным образом; из-за них стоимость автомобиля увеличится, но не слишком сильно». Однако, по его словам, значительно повлияют на повышение стоимости автомобилей GSR2 (General Safety Regulation), то есть общие правила безопасности. При этом, судя по всему, на решение оставить Volkswagen Polo в линейке это не отразится.

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