Юбилейный хот-хэтч VW Polo GTI Edition 25: праздник со слезами на глазах?

Компания Volkswagen празднует четвертьвековой юбилей субкомпактного хот-хэтча Polo GTI лимитированной спецсерией Edition 25, которая поступит в продажи 1 июня. Будет выпущено 2500 экземпляров по цене от 35 205 евро (в Германии).

VW Polo впервые примерил шильдик GTI в 1998 году — хэтчбек третьего поколения тогда оснастили довольно скромным по современным меркам 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 120 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой». До 100 км/ч «первый» Polo GTI разгоняется за 9,1 с — даже современный младший VW up! GTI с 1,0-литровым 115-сильным турбомотором динамичнее, он набирает первую «сотню» за 8,8 с.

VW Polo GTI образца 1998 года 1 / 3 VW Polo GTI образца 1998 года 2 / 3 VW Polo GTI образца 1998 года 3 / 3

Тем не менее в 1998 году Polo GTI казался хорошей бюджетной альтернативой более крупному и статусному Golf GTI, спортивная версия хэтчбека Polo благополучно дожила до наших дней, хотя большинство конкурентов от «заряженных» версий хэтчбеков В-класса по экологическим соображениям давно отказались.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Актуальный VW Polo GTI в кузове шестого поколения выпускается с 2017 года и в 2021 году пережил плановый рестайлинг, а в этом году отмечает 25-летний юбилей. Отличительные особенности лимитированного исполнения Edition 25 — это расширенное стандартное оснащение, памятные декоративные наклейки, 18-дюймовые литые колёса чёрного глянцевого цвета, таблички с указанием тиража на порогах, цифра 25 на нижней ступице руля и премиальные спортивные передние кресла с перфорированной кожаной обивкой.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Техническая начинка — стандартная для Polo GTI: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (207 л.с., 320 Нм) состыкован с 7-ступенчатым «автоматом» DSG (с двумя сцеплениями). Вся мощность передаётся на передние колёса, для контроля тяги применяется имитация блокировки дифференциала тормозными механизмами (XDS), подвеска по сравнению со стандартным хэтчбеком занижена на 15 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, максимальная скорость — 240 км/ч. МКП для Polo GTI после рестайлинга стала недоступной, кузов — только 5-дверный.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Вероятность появления версии GTI в следующем поколении Polo очень мала, да и само следующее поколение находится под вопросом: из-за перспективных экологических норм Euro 7, которые до сих пор окончательно не утверждены, но должны вступить в силу в 2025 году, производство массовых и относительно доступных машин для Европы может потерять всякий экономический смысл. На смену Polo, скорее всего, придёт серийная версия представленного в марте концептуального электрического хэтчбека Volkswagen ID. 2all — она ожидается в 2025 году. Концепт по динамическим показателям весьма близок к нынешнему Polo GTI, так что отдельная спортивная версия может вообще не понадобиться.

