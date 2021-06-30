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  • Обновлённый VW Polo GTI отдалился от водителя: без МКП и с автопилотом

Обновлённый VW Polo GTI отдалился от водителя: без МКП и с автопилотом

30.06.2021 250 0 0

Базовый хэтчбек Polo шестого поколения пережил рестайлинг в апреле, а теперь Volkswagen представил обновки для его спортивной версии GTI. Увы, не все они встретили понимание у целевой аудитории.

 

Из-за постоянно ужесточающихся экологических требований в Европе жанр субкомпактных хот-хэтчей здесь находится в кризисе, но лидеры В-класса сегодня спокойно обходятся без горячих версий, в первой пятёрке она есть только у Toyota Yaris. По данным ресурса CarSalesBase, первая пятёрка по итогам первых пяти месяцев этого года выглядит так: лидирует Peugeot 208 — продано 95 021 шт., далее следуют Toyota Yaris — 91 687 шт., Renault Clio — 89 219 шт., Opel Corsa — 87 493 шт., Citroen C3 — 77 138 шт. VW Polo с января по май разошёлся в Европе тиражом 64 617 шт., то есть заметно отстаёт от основных конкурентов.

И тем не менее Volkswagen решил сохранить в гамме хот-хэтч Polo GTI — хотя бы как дань традиции, тем более что в следующем поколении, которое будет создаваться под драконовские нормы Euro 7, вероятность появления мощной бензиновой версии близка к нулю. Электрический Polo GTI, который вполне может прийти на замену, — это уже совсем другая история.

Рестайлинг принёс Polo GTI новый передний бампер в духе старшего Golf GTI, но святящихся секций в нём не десять, а всего четыре. В фальшрадиаторную решётку добавлена светодиодная полоса, смыкающая секции дневных ходовых огней в фарах. Сами фары теперь по умолчанию светодиодные матричные, а в расширенные светодиодные задние фонари вживлены динамические указатели поворота. Дорожный просвет на 15 мм меньше, чем у стандартного хэтчбека.

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В салоне появился новый трёхспицевый руль и сенсорный блок микроклимата вместо кнопочного (весьма сомнительная замена). В базе — 10,25-дюймовый виртуальный щиток приборов и мультимедийный экран с диагональю 8 дюймов (за доплату — 9,2 дюйма). В виде опции теперь предлагается автопилот IQ.Drive Travel Assist второго уровня, работающий в диапазоне скоростей от 0 до 210 км/ч и умеющий ориентироваться на сложных дорожных развязках, в том числе с круговым движением.

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2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EA888 под капотом Polo GTI была модернизирована ещё до рестайлинга в привязке к очередному экологическому апгрейду. Максимальная мощность увеличилась с 200 до 207 л.с., максимальный крутящий момент прежний — 320 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 6,7 до 6,5 с.

6-ступенчатая «механика» для Polo GTI больше недоступна — только 7-ступенчатый «робот» DSG (до рестайлинга был 6-ступенчатый). На европейских сетевых площадках уже начались стоны по поводу отмены МКП — мол, давайте обратно наш аналоговый хот-хэтч. Volkswagen и рад бы дать, но ужесточение процедур контроля вредных выбросов, увы, обошлось бы ему слишком дорого — немецкий концерн в прошлом году и так потратил в Европе сотни миллионов евро на так называемый углеродный штраф. Скажите спасибо, что классическая кочерга ручника осталась, а не была заменена клавишей. Массивный селектор режимов DSG, кстати, тоже старомодный, массивный, а не куцая «флешка», как у Golf GTI.

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Напомним, что европейский Polo не имеет никакого отношения к одноимённому лифтбеку калужской сборки, у которого нет полноценной спортивный версии, а есть лишь пакет Спорт, который с помощью декора делает «наш» Polo слегка похожим на «заряженный», но никак не влияет на динамические характеристики.

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