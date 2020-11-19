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  • Volkswagen Golf возвращается в Россию в компании «горячей» 245-сильной версии GTI

Volkswagen Golf возвращается в Россию в компании «горячей» 245-сильной версии GTI

19.11.2020 201 1 0

Марка Volkswagen рассказала об оснащении Гольфа восьмого поколения, предназначенного для российского рынка. У нас стандартная «пятидверка» будет доступна в единственной топ-версии, при этом клиентам также предложат хот-хэтч GTI.

 

Когда-то Golf расходился по РФ тиражом свыше 10 000 экземпляров, но затем случился обвал рубля, цены на импортную модель выросли, а продажи, соответственно, поползли вниз. Итог 2016-го – всего 398 машин. Кстати, в том же году прекратились поставки Гольфа седьмой генерации. В 2018-м хэтчбек вернулся – в обновленном виде, но уже в статусе имиджевого, нишевого, автомобиля. А окончательно продажи «седьмого» VW Golf у нас свернули под конец 2019-го (общий результат после камбэка – 1405 единиц), ведь в прошлом году модель сменила поколение. О том, что и новый хэтчбек привезут в Россию, стало известно еще во время премьеры. Теперь же местный офис Volkswagen поделился подробностями о нашей версии.

Итак, в РФ обычный Golf VIII будет доступен в единственной дорогой комплектации Exclusive, хотя у «седьмого» хэтча после возвращения было пять вариантов исполнения. Зато компанию обычной модели составит «заряженный» Golf GTI.

Стандартный Volkswagen Golf нового поколения
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Стандартный Volkswagen Golf нового поколения
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Стандартный Volkswagen Golf нового поколения
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Под капотом нашего «просто» Golf установлена прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с., мотор сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом» (у предшественника в России еще был 125-сильный вариант, а вместо 8АКП ставили 7DSG). В списке стандартного оборудования значатся 17-дюймовые диски, матричные светодиодные фары, виртуальная «приборка», мультимедийная система, рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, сиденье водителя с электроприводом, массажером и функцией памяти, трехзонный климат-контроль. Кроме того, у хэтча имеются камера заднего вида, система мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона и ассистент парковки. За доплату можно будет заказать мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, навигатором, голосовым управлением и беспроводным интерфейсом App-Connect, проекционный дисплей и панорамный люк.

Стандартный Volkswagen Golf нового поколения

У хот-хэтча Golf GTI решетка в виде сот, в которых спрятаны светодиодные элементы, более агрессивный обвес, также у модели два патрубка выхлопной системы. Эта модификация оснащается турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 л.с. (у глобальный «пятидверки» такой же двигатель). В России «горячий» Гольф предложат лишь с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, тогда как «мировому» хэтчбеку еще положена шестиступенчатая «механика». В «базе» — 17-дюймовые колеса, спортивные кресла и черная обивка потолка. Опциональное оборудование в целом то же, что и у стандартной модели, плюс за доплату для Golf GTI предусмотрены 18-дюймовые диски, отделка салона кожей, вентиляция передних сидений.

Цены не названы, как и дата старта продаж. Отметим, в открытой базе Росстандарта Одобрения типа транспортного средства на «восьмой» VW Golf пока нет.

Новый Volkswagen Golf GTI
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Новый Volkswagen Golf GTI
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Новый Volkswagen Golf GTI
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Между тем Volkswagen готовит еще несколько премьер для России: вот-вот стартует рестайлинговый кроссовер Tiguan, позже подтянется новый компактный паркетник – брат Skoda Karoq (кросс VW тоже должен прописаться на российском заводе). А вот большой и дорогой лифтбек Arteon (как и Гольф, это была импортная и нишевая модель), добравшийся до нас в июне, из РФ уже ушел, обновленная версия, которая дебютировала летом, у нас вряд ли появится.

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1 комментарий
19.11.2020 15:31
Алексей

Без шансов. С таким дизайном даже фанаты брать не будут.

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