Volkswagen Golf возвращается в Россию в компании «горячей» 245-сильной версии GTI

Когда-то Golf расходился по РФ тиражом свыше 10 000 экземпляров, но затем случился обвал рубля, цены на импортную модель выросли, а продажи, соответственно, поползли вниз. Итог 2016-го – всего 398 машин. Кстати, в том же году прекратились поставки Гольфа седьмой генерации. В 2018-м хэтчбек вернулся – в обновленном виде, но уже в статусе имиджевого, нишевого, автомобиля. А окончательно продажи «седьмого» VW Golf у нас свернули под конец 2019-го (общий результат после камбэка – 1405 единиц), ведь в прошлом году модель сменила поколение. О том, что и новый хэтчбек привезут в Россию, стало известно еще во время премьеры. Теперь же местный офис Volkswagen поделился подробностями о нашей версии.
Итак, в РФ обычный Golf VIII будет доступен в единственной дорогой комплектации Exclusive, хотя у «седьмого» хэтча после возвращения было пять вариантов исполнения. Зато компанию обычной модели составит «заряженный» Golf GTI.
Под капотом нашего «просто» Golf установлена прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с., мотор сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом» (у предшественника в России еще был 125-сильный вариант, а вместо 8АКП ставили 7DSG). В списке стандартного оборудования значатся 17-дюймовые диски, матричные светодиодные фары, виртуальная «приборка», мультимедийная система, рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, сиденье водителя с электроприводом, массажером и функцией памяти, трехзонный климат-контроль. Кроме того, у хэтча имеются камера заднего вида, система мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона и ассистент парковки. За доплату можно будет заказать мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, навигатором, голосовым управлением и беспроводным интерфейсом App-Connect, проекционный дисплей и панорамный люк.
У хот-хэтча Golf GTI решетка в виде сот, в которых спрятаны светодиодные элементы, более агрессивный обвес, также у модели два патрубка выхлопной системы. Эта модификация оснащается турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 л.с. (у глобальный «пятидверки» такой же двигатель). В России «горячий» Гольф предложат лишь с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, тогда как «мировому» хэтчбеку еще положена шестиступенчатая «механика». В «базе» — 17-дюймовые колеса, спортивные кресла и черная обивка потолка. Опциональное оборудование в целом то же, что и у стандартной модели, плюс за доплату для Golf GTI предусмотрены 18-дюймовые диски, отделка салона кожей, вентиляция передних сидений.
Цены не названы, как и дата старта продаж. Отметим, в открытой базе Росстандарта Одобрения типа транспортного средства на «восьмой» VW Golf пока нет.
Между тем Volkswagen готовит еще несколько премьер для России: вот-вот стартует рестайлинговый кроссовер Tiguan, позже подтянется новый компактный паркетник – брат Skoda Karoq (кросс VW тоже должен прописаться на российском заводе). А вот большой и дорогой лифтбек Arteon (как и Гольф, это была импортная и нишевая модель), добравшийся до нас в июне, из РФ уже ушел, обновленная версия, которая дебютировала летом, у нас вряд ли появится.
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Без шансов. С таким дизайном даже фанаты брать не будут.