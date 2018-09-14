Поставки VW Golf в Россию были прекращены в 2016-м, еще перед тем, как модель обновилась. Окончательно наш рынок «немец» покинул в прошлом году. Продажи свернули из-за сильно выросших цен (после падения рубля) и, как следствие, упавшего спроса: если в докризисном 2013-м в РФ реализовали более 10 000 «гольфов», то в 2016-м – лишь 398 машин. Тем не менее, в Volkswagen решили вернуть Golf на российский рынок, где ему теперь отведена роль имиджевой, нишевой, модели.

1 / 2 Volkswagen Golf R-Line 2 / 2 Volkswagen Golf R-Line

В РФ представлен только пятидверный хэтчбек, тогда как в других странах еще можно купить «трехдверку» и универсал. Российским клиентам посвежевший VW Golf доступен с бензиновым двигателем 1.4 TSI (125 или 150 л.с.), работающим в паре с семиступенчатой коробкой DSG. На выбор предлагаются четыре комплектации: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline.

Цена базового Golf – 1 429 900 рублей. Для сравнения, кроссовер Volkswagen Tiguan калужской сборки в «базе» стоит 1 399 000 рублей (Гольф теперь имиджевая модель, не забывайте). Впрочем, остальные версии «паркетника» все же дороже. В списке оборудования VW Golf Trendline значатся: галогеновые фары со светодиодными ДХО, электронная имитация блокировки дифференциала, подогрев передних кресел, обогрев рулевого колеса, семь подушек безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль.

Версия Comfortline обойдется в 1 499 900 рублей, в ней появляются светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль с системой экстренного торможения, поясничная опора в передних сиденьях с ручной регулировкой, датчики дождя и света, камера заднего вида. У Golf R-Line – спортивный обвес, такой хэтч стоит 1 569 900 рублей. Наконец, в топовой версии Highline Гольф оснащен 150-сильным мотором, в этом варианте исполнения имеются адаптивные фары, кресла с обивкой из алькантары (водительское сиденье – с функцией массажа), цифровая «приборка» и фоновая подсветка салона. Самый дорогой Golf стоит 1 649 900 рублей.

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По предварительным данным, дилеры VW смогут отправлять заявки на Гольф лишь до конца текущего года, хотя поставки продолжатся и в 2019-м. Но в следующем году в Вольфсбурге уже начнется подготовка к производству модели восьмого поколения – новый Volkswagen Golf должен встать на конвейер летом.

Напомним, в Европе Гольф возглавляет рейтинг самых продаваемых моделей: по данным focus2move, в январе-июле 2018-го в Старом свете реализовано около 335 000 таких автомобилей.