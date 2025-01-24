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  • Volkswagen готовит кроссовер T-Roc следующего поколения: новое изображение

Volkswagen готовит кроссовер T-Roc следующего поколения: новое изображение

24.01.2025 93 0 0

Ожидается, что немецкая марка покажет этот SUV в течение ближайших нескольких месяцев, а в продажу новинка поступит до конца текущего года.

В линейке Volkswagen кроссовер T-Roc появился в 2017 году. Он пережил рестайлинг осенью 2021 года: тогда ему подкорректировали внешность, обновили салон, но не стали трогать технику. Сейчас компания продолжает заниматься разработкой T-Roc второй генерации: летом 2023-го фотошпионы ловили на дорогах тестовый мул. Теперь же до премьеры осталось недолго: проект находится на завершающей стадии.

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen T-Roc

Официально немецкая компания внешность нового Volkswagen T-Roc пока не рассекретила. Однако на прошлой неделе в Сети оказались изображения будущего паркетника, причём без какой-либо маскировки: их «слили» из меню бортовой информационно-развлекательной системы VW. Кстати, это становится уже в некотором роде «традицией»: в прошлом подобные утечки рассекретили внешность Golf GTI и Touareg.

«Слитые» изображения легли в основу рендера, который подготовил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по нему, модели оставят прежние силуэт и пропорции, при этом колёсная база предположительно вырастет на несколько миллиметров. Зато модели серьёзно изменили оформление передней части: некоторые решения были позаимствованы у актуального Tiguan, кроме того, можно увидеть влияние нынешнего Volkswagen ID.4.

В частности, как у «электрички», у нового паркетника оформлена головная оптика – фары сравнительно простой формы соединены между собой светодиодной тонкой полосой, по центру которой расположен логотип бренда. В нижней части переднего бампера можно увидеть радиаторную решётку, которая объединена с воздухозаборником – рисунок у этого элемента состоит из крупных ячеек, а по бокам в него «вписаны» штрихи дневных ходовых огней.

Корму будущей новинки художник не запечатлел, однако, судя по ранее оказавшимся в Сети изображениям, фонари соединены друг с другом плотной перемычкой через всю ширину багажной двери. Здесь в центре тоже находится эмблема Volkswagen. Примерно посередине заднего бампера расположены светоотражатели, а нижнюю часть украшает имитация диффузора. Ещё дизайнер снабдил следующий T-Roc накладками на колёсные арки из глянцевого пластика, чёрными корпусами наружных зеркал с повторителями поворотников, а также традиционными дверными ручками.

Рендер Volkswagen T-Roc нового поколения

По предварительным данным, новый Volkswagen T-Roc разделит технику и модернизированную платформу MQB Evo с нынешним Golf. Скорее всего, в линейке модели будут 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI и 2,0-литровый турбодизель TDI; в пару им предложат механическую коробку передач или робот DSG. Кроме того, в гамме ожидаются различные гибридные установки, в том числе PHEV.

Пока что информации о том, как изменится цена Volkswagen T-Roc после смены генерации, нет. Актуальный кроссовер на домашнем рынке, в Германии, сейчас можно купить минимум за 27 850 евро, что эквивалентно примерно 2,87 млн рублей по текущему курсу.

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