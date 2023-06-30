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  • Volkswagen начал испытывать T-Roc нового поколения: на дороги пока пустили тестовый мул

Volkswagen начал испытывать T-Roc нового поколения: на дороги пока пустили тестовый мул

30.06.2023 29 0 0

Известно, что на европейском рынке этот кроссовер станет последней моделью, которую оснастят двигателем внутреннего сгорания. Премьера серийного варианта намечена на 2025 год.

Volkswagen представил кроссовер T-Roc в 2017 году, а через пару лет семейство расширилось за счёт «заряженного» варианта с прибавкой в виде литеры R к названию, а также двухдверной модификации с открытым верхом. Рестайлинг паркетник пережил осенью 2021 года: тогда ему подкорректировали внешность, обновили салон, однако не стали трогать технику. Теперь компания занимается разработкой VW T-Roc нового поколения.

На фото: тестовый мул нового Volkswagen T-Roc
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На фото: тестовый мул нового Volkswagen T-Roc
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Сейчас немецкий производитель проводит серию дорожных испытаний будущей новинки: как сообщает издание Motor.es, пока что речь идёт о тестовом муле. Так, на дорогах общего пользования в южной части Европы фотошпионы поймали тестовый мул, созданный на базе Volkswagen Golf, испанские коллеги поделились с нами снимками. При этом его кузов имеет ряд очевидных модификаций, к примеру, массивные пластиковые накладки на колёсных арках.

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Конечно, о дизайне паркетника следующей генерации говорить пока сложно: тестовый мул никаких ответов на соответствующие вопросы дать не может. Есть предположение, что некоторые решения во внешности будут перекликаться с новым Tiguan, презентация которого пройдёт грядущей осенью. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru, предположил, какой экстерьер может получить этот SUV.

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Ещё минувшей весной компания Volkswagen объявила, что намерена полностью переключиться на электромобили в Европе в 2033 году. При этом последняя разработка с двигателем внутреннего сгорания появится в 2025-м. Ей как раз станет Volkswagen T-Roc нового поколения, который, как стало известно, уже находится на этапе раннего тестирования.

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen T-Roc

Стоит отметить, что актуальный кроссовер доступен в Европе с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, однако у T-Roc нового поколения «начинка» будет иной. По данным издания, модель оснастят мягкогибридными силовыми установками, в основу которых лягут бензиновые и дизельные двигатели, работающие в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. Не исключена и вероятность появления подключаемого гибрида.

Информации о том, будут ли доступны после смены генерации все модификации модели, пока нет. Не исключено, что Volkswagen T-Roc R или же вариант с открытым верхом T-Roc Cabrio не доберутся до нового поколения. В VW при вынесении соответствующего решения, вероятно, будут судить по востребованности этих версий.

Недавно стало известно о том, что Volkswagen временно остановил несколько заводов из-за слабого спроса. Так, летний отпуск решили продлить части сотрудников предприятия в Эмдене (Германия), которое в том числе занимается выпуском электрического кроссовера ID.4 и готовится к серийному производству «зелёного» лифтбека ID.7. Также приостановлены три завода в Бразилии, здесь с конвейеров сходят Polo, Polo Track, Virtus, Nivus, Saveiro и T-Cross.

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