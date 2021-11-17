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  • Обновлённый Volkswagen T-Roc: облик, как в Китае, прилепленный планшет и никакой «зелени»

Обновлённый Volkswagen T-Roc: облик, как в Китае, прилепленный планшет и никакой «зелени»

17.11.2021 570 0 0

Компактный паркетник изменился снаружи и внутри, также был расширен список доступного оборудования. Вопреки всеобщей электрификации, в Европе модель по-прежнему предложена только с ДВС.

 

Кросс Volkswagen T-Roc длиной 4,2 метра дебютировал в 2017-м, а два года спустя к стандартной «пятидверке» присоединились «заряженный» R-вариант и двухдверный кабриолет. В Европе, а это главный рынок для модели, дела у паркетника идут неплохо, несмотря на пандемию и кризис полупроводников. Так, согласно статистике JATO Dynamics, с января по сентябрь 2021-го реализовано 143 805 единиц, что на 28% больше, чем годом ранее. Для сравнения, Renault Captur по итогам трех кварталов там разошелся тиражом 124 879 экземпляров (нулевая динамика), результат Peugeot 2008 – 141 711 штук (+36%). Пришло время рестайлинга, причем Фольксваген решил не растягивать премьеру: обновленное «старосветское» семейство представлено в полном составе. Правда, пока марка распространила фирменные фото лишь дорогих версий.

Обновленный VW T-Roc R Line
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Обновленный VW T-Roc R Line
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Обновленный VW T-Roc R Line
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Итак, у паркетника с обвесом R Line спереди теперь вертикальные диодные секции, как у «горячего» T-Roc R. К слову, у китайского «оспортивленного» кросса (R Line, а не «просто» R) аналогичные блоки имелись изначально. Также евроверсии достались иные бамперы и радиаторная решетка (на ней отныне красуется светящаяся полоска), у фар и фонарей заменили начинку (головная оптика светодиодная по умолчанию, матричные фары – опция), плюс модели положены диски нового дизайна.

Обновленный VW T-Roc R Line
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Обновленный VW T-Roc R Line
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В салоне – другая передняя панель, экран мультимедийной системы теперь «прилеплен», а не встроен в нее, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у дореформенного кросса они по бокам от планшета). Сама мультимедиа – новая, предусмотрен дисплей диагональю 9,2 дюйма (у «простой» и «средней» версий тачскрины на 6,5” и 8”). Кроме того, T-Roc получил сенсорный блок управление «климатом», а виртуальная «приборка» в новом модельному году входит в базовое оснащение (8-дюймовая, за экран диагональю 10,25” придется доплачивать). Наконец, улучшены материалы отделки, они стали мягче.

Обновленный кабриолет VW T-Roc
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Обновленный кабриолет VW T-Roc
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Обновленный кабриолет VW T-Roc
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Обновленный кабриолет VW T-Roc
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Дополнен стандартный комплекс систем безопасности, а опционально предложен адаптивный круиз-контроль Travel Assist, который в связке с системой удержания в полосе обеспечивает «частично автоматизированное вождение».

Любопытно, что в Европе VW T-Roc остался «традиционным» кроссовером, несмотря на повальную электрификацию, — модели не положен даже гибридный «довесок». Двигатели прежние: в гамму стандартного паркетника входят бензиновые «тройка» 1.0 TSI (110 л.с.), «четверки» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также турбодизель 2.0 TDI (115 или 150 л.с.). Коробки – 6МКП или DSG7, привод – передний или полный (в зависимости от версии).

Обновленный VW T-Roc R
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Обновленный VW T-Roc R
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Обновленный VW T-Roc R
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«Заряженный» VW T-Roc R оснащается 300-сильным двигателем 2.0 TSI, этот вариант по умолчанию имеет полный привод. Кабриолет, напротив, бывает только переднеприводным, такой T-Roc доступен с 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.).

Рестайлинговое семейство выйдет на европейский рынок весной следующего года.

Дореформенный VW T-Roc
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Дореформенный VW T-Roc
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Дореформенный VW T-Roc
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В России Volkswagen T-Roc не представлен, выводить модель на наш рынок марка не собирается.

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