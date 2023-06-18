Компактный паркетник Tiguan впервые был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне, став вторым серийным кроссовером в линейке бренда после Touareg, который появился в 2002 году. Сегодня на конвейере второе поколение Тигуана, его премьера состоялась в сентябре 2015 года на том же Международном автосалоне во Франкфурте. Летом 2020-го была представлена рестайлинговая версия паркетника, а сейчас подходит время для плановой смены поколений. Подготовка наследника вышла на финишную прямую, признаком чего стали многочисленные официальные фотографии закамуфлированных образцов. Как будет выглядеть новинка?

Рендер нового Volkswagen Tiguan

Третье поколение получит совершенно новый кузов в актуальном стиле компании с более пластичными кузовными панелями. Спереди появятся горизонтальные фалы с изогнутой нижней границей, между которыми расположится декоративная вставка с логотипом компании по центру. Широкий воздухозаборник разместится в бампере (кстати, у него точно такая же форма, как у грядущего обновлённого Volkswagen Golf), а по краям от него сделают узкие вертикальные щели воздуховодов либо их имитацию. Боковины лишатся поясной горизонтальной выштамповки, вместо неё теперь две слегка изогнутые дуги над колёсными арками. Фонари получат более сложную форму и будут объединены светодиодной полосой, как на других новых моделях компании, однако их графика пока практически полностью скрыта под маскировочной плёнкой. В небольших открытых фрагментах можно разглядеть лишь небольшие горизонтальные элементы (вполне вероятно, дизайн фонарей будет различаться в зависимости от комплектации автомобиля). Кроссовер изображён с одним из вариантов новых колёсных дисков.

Рендер нового Volkswagen Tiguan

Согласно данным производителя, новый Тигуан станет чуть крупнее нынешней модели: длина увеличится на 32 мм и составит 4551 мм, высота – на 5 мм (до 1640 мм), при этом ширина и колёсная база остались прежними и составляют 1839 и 2681 мм соответственно. Помимо фотографий кузова, опубликованы также изображения интерьера, на которых можно разглядеть экраны панели приборов и мультимедийной системы (последний в топ-версии получит размер 15 дюймов), а также сенсорный блок управления микроклиматом. Автомобиль лишится традиционного рычага управления КПП, в то же время на руль вернутся обычные кнопки вместо сенсорных. Что касается моторной гаммы, то она во многом будет пересекаться с нынешней моделью и включать в себя бензиновые турбомоторы TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра, а также 2,0-литровый турбодизель. Само собой, кроссовер получит и гибридные модификации с совокупной мощностью 204 и 272 л.с.

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Мировая премьера нового поколения Volkswagen Tiguan запланирована на осень этого года.

В России сегодня Tiguan официально не предлагается, однако вместо него можно приобрести чуть более крупный кроссовер Volkswagen Tayron, и в начале этого месяца мы провели его тест-драйв.