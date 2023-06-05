История самой успешной модели компании Volkswagen началась в 1974 году, когда стартовало производство первого поколения. Сегодня на конвейере уже восьмая генерация Гольфа, презентация которого прошла в октябре 2019 года. Подходит время для планового рестайлинга, и первые тестовые образцы уже попадаются в объектив фотошпионов. На них практически отсутствует маскировка, благодаря чему у нас есть возможность оценить характер изменений в рестайлинговой версии.

Рендер обновлённого Golf

Самым спорным элементов восьмого Гольфа можно считать его переднюю оптику, которая получила и самую сложную форму за всю историю модели. Судя по фотографиям тестовых образцов обновлённой версии, спереди появятся новые фары, которые станут заметно более узкими, а их изгибы на внутренней части будут замаскированы более широкой пластиковой горизонтальной вставкой, проходящей через эмблему. Передний бампер также новый, он получит чуть менее растянутый по ширине трапециевидный воздухозаборник. Сбоку существенных изменений не будет, а сзади появятся фонари с полностью новой светодиодной начинкой. Кроме того, немного подправят задний бампер в его нижней части.

Рендер обновлённого Golf

Судя по шпионским фотографиям, салон Гольфа заметно изменится за счёт большого экрана мультимедийной системы, а на руль могут вернуться традиционные кнопки вместо сенсорных, которыми комплектуют нынешний Гольф. В технике существенных изменений не ожидается: Golf восьмого поколения построен на доработанной платформе MQB и оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, а также гибридными модификациями. Базовым является бензиновый 3-цилиндровый 1.0 TSI мощностью 90 либо 110 л.с. Самый мощный Golf имеет приставку R и предлагается с 2,0-литровым турбомотором, в топовых модификациях его отдача составляет 333 л.с. и 420 Нм крутящего момента (например, как у представленного на днях Golf R 333 Limited Edition). Он оснащён полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Нынешний Volkswagen Golf 1 / 3 Нынешний Volkswagen Golf 2 / 3 Нынешний Volkswagen Golf 3 / 3

Кстати, по итогам прошлого года Volkswagen Golf занял лишь пятую строчку в списке самых продаваемых автомобилей Европы после многолетнего доминирования, пропустив вперёд Peugeot 208, Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc и Fiat/Abarth 500.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера обновлённого Volkswagen Touareg.