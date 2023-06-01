Рассекречен «хот-хэтч» Volkswagen Golf R 333. Цена известна

Компания Volkswagen выпускает свою популярную во всём мире модель – Golf – с 1974 года. Актуальное восьмое поколение дебютировало осенью 2019 года. Отметим, первая «заряженная» версия появилась в 2004 году (у Гольфа четвёртой генерации): у него был индекс R32. Отметим, современный Golf R (на базе хэтчбека восьмого поколения) был представлен в 2020 году, а в 2022-м немцы презентовали ещё более мощный вариант, речь идёт о юбилейном Golf R 20 Years. Теперь готова ещё одна спецверсия – Volkswagen Golf R 333 Limited Edition.

На фото: Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

Golf R 333 имеет ряд отличий в экстерьере от «обычной» серийной «эрки». Его кузов окрашен в оттенок лайм – жёлтый металлик, причём он сочетается с чёрной крышей, такого же цвета корпусами боковых зеркал и 19-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, обутыми в низкопрофильные шины. Ещё у «хот-хэтча» выхлопная система Akrapovič и матричная головная оптика.



В салоне спецверсии «горячего» Гольфа находятся спортивные сидения, отделанные кожей Nappa, на передней панели можно увидеть табличку с указанием на принадлежность к лимитированной серии, декоративные элементы из углеволокна и чёрного глянцевого пластика, а также яркую синюю прострочку. Исполнение R 333 снабдили премиальной акустической системой Harman Kardon.



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В список оборудования модели входят различные водительские помощники, адаптивный круиз-контроль с технологией Stop & Go, система помощи при движении по полосе, функция экстренного торможения в чрезвычайных ситуациях, комплекс камер заднего вида.



На фото: салон Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

Техника у «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf R 333 такая же, как и у версии Golf R 20 Years. То есть под капотом располагается 2,0-литровый турбомотор мощностью 333 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 420 Нм. Этот двигатель работает в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. У «хот-хэтча» только полный привод. На разгон с места до «сотни» спецверсии нужно 4,6 секунды, а её максимальная скорость равна 270 км/ч.



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Немецкая компания решила выпустить Volkswagen Golf R 333 лимитированным тиражом: в партию войдёт 333 экземпляра. Дилеры в Германии начнут собирать предзаказы завтра, 2 июня. Производство новой спецверсии модели стартует в сентябре текущего года, а до первых покупателей «горячие» хэтчбеки доберутся в октябре.



Производитель уже обнародовал ценник Volkswagen Golf R 333 – на домашнем рынке за такой «хот-хэтч» просят 76 410 евро. Для сравнения, стоимость «просто» Golf R здесь стартует с отметки 54 880 евро, а желающим купить версию Golf R Perfomance придётся заплатить 57 985 евро.