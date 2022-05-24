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  • Volkswagen представил юбилейный Golf R: больше мощности и «эмоциональные» настройки

Volkswagen представил юбилейный Golf R: больше мощности и «эмоциональные» настройки

24.05.2022 183 0 0

Полноприводный хот-хэтч в этом году отмечает двадцатилетие, по случаю чего будет выпущена спецверсия Volkswagen Golf R 20 Years с рядом приятных технических и косметических доработок.

 

Впервые хэтчбек c литерой R и цифрами 32 в обозначении появился в семействе Golf четвёртого поколения в 2002 году, он отличался от остальных слегка расширенным кузовом и мощным 3,2-литровым атмосферным VR6 под капотом. Отдача на сегодняшний день не особенно впечатляет — 241 л.с. и 320 Нм. Разгон до «сотни» занимал 6,4-6,6 секунд в зависимости от типа коробки передач (6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатая DSG). Система полного привода с муфтой Haldex, отбиравшей мощность на задние колёса, позволяла Гольфу R32 уверенно чувствовать себя на скользких покрытиях. Журналисты, правда, поругивали его за перетяжелённый передок и сильную недостаточную поворачиваемость, но на автобанах Golf R32 «валил» как полноценный спорткар, чем и заслужил уважение.

Volkswagen Golf R32 первого поколения
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Volkswagen Golf R32 первого поколения
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Volkswagen Golf R32 первого поколения
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В пятом поколении Гольфа тоже была версия R32 c VR6, форсированным до 250 л.с., а в последующих поколениях топовый хот-хэтч перешёл на 2,0-литровый турбомотор, в связи с чем цифры 32 в обозначении стали не нужны. Современный Golf R на базе восьмого поколения хэтчбека дебютировал в 2020 году с 320-сильным мотором, при этом как до так и после его премьеры в Сети ходили слухи о ещё более мощной версии, и вот появился юбилейный Golf R 20 Years.

Официальный пресс-релиз о юбилейном хот-хэтче пока не опубликован, информацию о нём раструбили британские СМИ (в частности Autocar): коллеги сообщают, что мощность 2,0-литрового мотора EA888 Evo4 увеличена с 320 до 333 л.с. и добавлена функция «эмоционального старта», при котором коленвал раскручивается до 2500 об/мин. 7-ступенчатая коробка DSG перенастроена и теперь обеспечивает лучшую обратную связь в ручном режиме переключений, а турбокомпрессор удерживает высокие обороты при частичном дросселе, чтобы последующее ускорение было более интенсивным. Пакет R Performance входит в стандартное оснащение юбилейной модели, он в частности увеличивает максимальную скорость с 250 до 270 км/ч. Время разгона до 100 км/ч юбилейного Golf R — 4,6 с против 4,7 с у неюбилейного.

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Напомним, что в нынешнем поколении Volkswagen Golf R имеет систему полного привода с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на каждое заднее колесо, они выполняют функцию активного дифференциала и позволяют хот-хэтчу быстрее и точнее проходить повороты, а добавок водителю доступен дрифт-режим.

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Косметические особенности Golf R 20 Years — это больше синих акцентов в отделке и больше букв R, световая проекция надписи 20 Years на землю со стороны дверных ручек, слегка увеличенный задний спойлер, карбоновые вставки на передней панели салона и в дверных картах.

В продаже Volkswagen Golf R 20 Years появится в середине лета и будет доступен для заказа только в течение одного года. Цены пока не объявлены.

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