Представлен обновлённый Volkswagen Touareg, цены уже известны

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg отметил 20-летие в прошлом году. Напомним, модель актуального третьего поколения появилась в 2018-м, а теперь пришло время для планового рестайлинга. В середине февраля текущего года были опубликованы официальные «шпионские» снимки замаскированного прототипа будущей новинки, который проходит тесты в Лапландии (причём это оказалась «заряженная» версия с прибавкой R). Теперь производитель полностью рассекретил обновлённый кроссовер Volkswagen Touareg.

На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии Elegance) 1 / 2 На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии Elegance) 2 / 2

В ходе рестайлинга Туарегу подправили внешность, особенно это заметно по оформлению передней части. У модели прежний капот, но новая решётка радиатора с рисунком в виде тонких хромированных горизонтальных полос (она смотрится визуально «легче» по сравнению с «грилем» предшественника), у версий R-line и R решётка оформлена в чёрном цвете и имеет соответствующие шильдики. Ещё кроссовер получил новый бампер и матричные фары IQ.Light HD LED с 38 тыс. светодиодов (полагаются всем исполнениям кроме базового). В дальнейшем такая головная оптика появится и у других моделей немецкого бренда.



На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии R-Line) 1 / 2 На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии R-Line) 2 / 2

Корма тоже получила свою обновку: речь о задних фонарях, которые теперь соединены между собой широкой светящейся плашкой, проходящей через всю ширину пятой двери. В центре располагается логотип бренда, получивший красную подсветку. В стандартное оснащение обновлённого Touareg входит новый датчик нагрузки на крышу, он работает в тандеме с модернизированной системой подвески (это касается и стандартной подвески и опционально доступной пневмоподвески).



На фото: салон обновлённого Volkswagen Touareg (в версии R-Line) 1 / 2 На фото: салон обновлённого Volkswagen Touareg (в версии R-Line) 2 / 2

Рестайлинг не обошёл стороной и интерьер Volkswagen Touareg. На передней панели располагается сдвоенный изогнутый дисплей VW Innovision, который объединяет в себе виртуальный щиток приборов и 15-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Discover Pro Max – теперь такой салон входит в стандартную версию SUV. Модели улучшили функцию голосового управления, добавили порты для зарядки USB-C мощностью 45 Вт (у предшественника – 15 Вт) и изменили материал для клавиш управления.



На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии R eHybrid) 1 / 2 На фото: обновлённый Volkswagen Touareg (в версии R eHybrid) 2 / 2

Производитель в ходе обновления не стал трогать технику Touareg. На старосветском рынке флагманский кроссовер доступен только с двигателями V6: в гамму входят 3,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, выдающий 340 л.с., 3,0-литровый турбодизель TDI мощностью либо 231, либо 286 л.с.



На фото: салон обновлённого Volkswagen Touareg (в версии R eHybrid) 1 / 2 На фото: салон обновлённого Volkswagen Touareg (в версии R eHybrid) 2 / 2

Ещё кроссовер предлагается с гибридной установкой eHybrid, в её основе лежит 3,0-литровый бензиновый V6, работающий в комплекте с электромотором. Совокупная отдача этой системы составляет 381 л.с. В комплекте идёт восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, также все версии получили систему постоянного полного привода 4Motion.



Топовым исполнением по-прежнему является Touareg R eHybrid, за эту версию отвечает подразделение R, занимающееся созданием «заряженных» версий автомобилей VW. Этот автомобиль оснащается гибридной установкой, также включающей в себя 3,0-литровую «турбошестёрку» и электромотор, однако её суммарная мощность составляет 462 л.с. «Горячему» гибриду на разгон с места до «сотни» требуется 5,1 секунды.



Известно, что на домашнем рынке, в Германии, дилеры начнут собирать предзаказы на посвежевший Volkswagen Touareg завтра, 25 мая. Стартовый ценник такого кроссовера составляет 69 200 евро, за следующий вариант, Elegance, просят не менее 75 080 евро, исполнение R-Line стоит минимум 79 660 евро, а покупка «заряженного» гибрида обойдётся не менее чем в 93 870 евро.