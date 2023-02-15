Обновлённый кроссовер Volkswagen Touareg: официальные фото и подробности

В прошлом году Volkswagen Touareg отпраздновал 20-летие (в актуальном, третьем по счету, поколении модель пребывает с 2018-го): в качестве подарка немцы преподнесли лишь спецверсию со скромным объемом доработок. Зато в году нынешнем кроссовер переживет рестайлинг. Производитель пока распространил фото с тестов замаскированного прототипа в Лапландии, причем на этих кадрах запечатлена «злая» R-версия. Однако при этом Фольксваген обрисовал основные изменения.

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Радикального внешнего преображения не случится: паркетник получит новые матричные фары IQ.Light HD (заявлено, что они «превращают ночь в день», не ослепляя встречных водителей), также подретушируют бамперы и радиаторную решетку, плюс на решетке появится диодная полоска. А еще в Volkswagen особо гордятся тем, что рестайлинговый Touareg станет первой моделью бренда в Европе, у которой на корме будет светящаяся красным эмблема (в Старом Свете такую причуду разрешили лишь с января 2023-го, тогда как в Китае и Штатах Фольксвагены с подсвеченным лого доступны давно).



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Архитектура передней панели не изменилась. При этом кроссоверу обещана свежая версия мультимедиа-системы (но, как и прежде, Touareg положен 15-дюймовый экран) с улучшенным голосовым управлением и функцией беспроводного подключения. Кроме того, в VW уверяют, что в интерьере применяются более качественные материалы отделки.



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Главная техническая обновка – доработанное шасси, его в компании называют «новым поколением». Например, перенастроены подвески (как стандартная пружинная, так и опционная пневматическая), вдобавок кросс получил датчик, который измеряет нагрузку на крышу (объединен в сеть с электронными помощниками, в частности, может менять степень вмешательства системы стабилизации – с боксом или без него). Модель все так же полноприводная по умолчанию.



Дореформенный Volkswagen Touareg R 1 / 3 Дореформенный Volkswagen Touareg R 2 / 3 Дореформенный Volkswagen Touareg R 3 / 3

О моторах пока ни слова. Между тем некоторые зарубежные СМИ уже поездили на ходовых прототипах, так вот они пишут, что двигатели прежние. Нынешний VW Touareg представлен в Европе с бензиновым турбомотором V6 3.0 (340 л.с.) и турбодизелем 3.0 TDI (231 или 286 л.с.). Также есть подзаряжаемые гибриды с установкой на основе трехлитрового бензинового двигателя: совокупная отдача базовой версии eHybrid составляет 381 л.с., топовый R-вариант выдает 462 л.с. Все исполнения имеют восьмиступенчатый «автомат».



Полноценную премьеру обновленный кроссовер Volkswagen Touareg должен справить летом.