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  • Volkswagen Touareg празднует 20-летие: спецверсия на фоне скромных успехов нынешнего флагмана

Volkswagen Touareg празднует 20-летие: спецверсия на фоне скромных успехов нынешнего флагмана

23.05.2022 374 0 3

Юбилейный кроссовер отличился декором и расширенным списком оборудования. На европейский рынок особое исполнение выйдет в июне, цена известна.

 

В текущем году Touareg, флагманский SUV бренда Volkswagen празднует 20-летие: первая модель дебютировала в 2002-м (к слову, тот кроссовер был родственником Porsche Cayenne), во второе поколение Туарег перешел в 2010-м, ну а актуальный паркетник в строю с 2018-го. Всего за два десятка лет, по данным марки, по всему миру было реализовано свыше миллиона экземпляров. Но если «первому» кроссу в Европе удавалось пробивать отметку в 40 000 проданных единиц в год, то лучший результат «третьего» SUV – около 25 500 штук (здесь и далее – статистика CarSalesBase), да и тот был в 2019-м. В прошлом же году Touareg обрел в Старом Свете лишь чуть более 13 000 владельцев (-8%). Как бы то ни было, но кроссовер все-таки получил подарок на юбилей: представлена спецверсия с незамысловатым названием Edition 20.

Volkswagen Touareg Edition 20 на фоне предыдущих кроссоверов

«Фишки» нового исполнения – темно-синий цвет кузова Meloe Blue, «полированные до блеска» эксклюзивные 20-дюймовые колеса Bogota, тонированные задние стекла, выполненные в глянцевом черном цвете колесные арки, а также шильдики с названием спецсерии. Внутри – кожаная обивка, красная прострочка, накладки с надписью Edition 20 на порогах и соответствующий логотип на селекторе коробки. Кроме того, у кроссовера внушительный список стандартного оборудования.

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Volkswagen Touareg Edition 20 доступен с турбодизелем 3.0 TDI (231 или 286 л.с.) или бензиновым турбомотором 3.0 TSI (340 л.с.), можно выбрать и гибрид с установкой на основе трехлитрового бензинового двигателя (совокупная отдача – 381 л.с.). Все версии имеют восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

На европейский рынок юбилейный Touareg выйдет в середине июня, цена в Германии – от 77 530 евро. Для сравнения, базовый кроссовер на родине марки стоит от 66 890 евро.

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В России деятельность всего концерна Volkswagen пока «на паузе». При этом, по неофициальной информации, скоро компания объявит от уходе с российского рынка.

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