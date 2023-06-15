Volkswagen Tiguan третьего поколения: новые фото и подробности

В ходе смены генерации модель стала крупнее. У подключаемого гибрида новинки более ёмкая батарея, так что максимальный запас хода при движении только на электротяге вырос до 120 км.

VW Tiguan появился в линейке немецкой марки в 2007 году, а до первой смены поколения модель добралась осенью 2015-го. Кроссовер пережил рестайлинг летом 2020-го, а сейчас немецкий производитель занимается разработкой третьего поколения Тигуана. Известно, что мировая премьера пройдёт осенью текущего года, а пока что в Volkswagen поделились свежими фотографиями замаскированного прототипа новинки и техническими подробностями.

На фото: прототип Volkswagen Tiguan третьего поколения

Судя по снимкам, Tiguan третьего поколения получил более сглаженные линии кузова по сравнению с актуальным «оквадраченным» SUV. Спереди можно увидеть заглушку, вдоль которой проходит светящаяся полоса, соединяющая фары. У большой и широкой решётки радиатора рисунок в виде горизонтальных линий, в нижнюю часть переднего бампера интегрирован горизонтально вытянутый воздухозаборник.



По данным производителя, новый кроссовер стал крупнее предшественника: его габаритная длина на 32 мм больше, чем у нынешнего SUV, она составляет 4551 мм (речь о стандартной версии), а его высота подросла на 5 мм до 1640 мм. При этом ширина и колёсная база Тигуана остались прежними – 1839 и 2681 мм соответственно.



Объём багажника у VW Tiguan следующей генерации увеличился на 33 литра до 648 литров. Ещё производитель отметил, что водителю и переднему пассажиру достались дополнительные 9 мм пространства над головой, а для тех, кто расположился на заднем диване, этот показатель составляет 10 мм. У исполнений попроще будет тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма, а топ-версии получат горизонтальный планшет на 15 дюймов.

На фото: салон прототипа Volkswagen Tiguan третьего поколения

Под экраном мультимедиа расположен сенсорный блок для управления климатической установкой. Выбор положения автоматической коробки передач возложен на подрулевой переключатель, расположенный с правой стороны. На рулевом колесе появятся физические кнопки (постепенный отказ от «засилья» сенсорных клавиш в VW анонсировали ещё в прошлом году).



Уже известно, что за доплату будущей модели предложат матричную головную оптику HD matrix: в состав каждой фары входит около 19 тыс. светодиодов (дальность луча – 500 метров). Ещё в списке опций числятся передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Ещё модели предлагается адаптивная подвеска DCC Pro.



Volkswagen Tiguan третьего поколения в Европе по-прежнему будут предлагать с бензиновыми турбомоторами TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра; в гамме остался и 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 л.с. Также кроссоверу положен подзаряжаемый гибрид, который получил другую батарею большей ёмкости – теперь 18,5 кВт*ч. В результате максимальный запас хода при движении только на электротяге увеличился до 120 км. Новый SUV предложат в двух гибридных исполнениях – с совокупной мощностью 204 и 272 л.с. (у актуального Туарега имеется только 245-сильный вариант). Информация о «начинке» полностью электрической версии появится позже.



Продажи нового Volkswagen Tiguan на старосветском рынке начнутся в первом квартале следующего года, цены станут известны позже, вероятно, в рамках полноценной официальной премьеры.

Напомним, в конце прошлого месяца в Европе дебютировал обновлённый Volkswagen Touareg.