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  • Volkswagen готовит для электрического Tiguan совершенно особый дизайн

Volkswagen готовит для электрического Tiguan совершенно особый дизайн

17.02.2023 54 0 0

Уже в этом году Volkswagen представит компактный кроссовер Tiguan третьего поколения с «углеводородными» силовыми установками (в том числе гибридными), а в 2026 году появится электрическая версия.

Об электрическом Тигуане в западных СМИ в прошлом году ходили противоречивые слухи, а в декабре Volkswagen официально сообщил, что в 2026 году на головном заводе марки в немецком Вольфсбурге начнётся производство «нового электрического кроссовера класса VW Tiguan». То есть из официального сообщения следует, что это будет не буквально электрический Tiguan, а просто модель того же формата. Между тем издание Automotive News Europe в своей свежей заметке называет грядущую новинку именно как электрический Tiguan, просто его торговое наименование может получить какую-нибудь приставку — например, ID Tiguan.

Анонимные источники Automotive News Europe сообщают, что электрический Tiguan будет иметь отличный от уже существующего ID-семейства дизайн, он будет выполнен скорее в духе «углеводородных» моделей VW, но при этом не станет буквально копировать бензиновые, дизельные и гибридные Тигуаны. То есть ожидается некая особая модель, которая диверсифицирует риски компании по части возможного неприятия потребителем грядущих новинок.

Рыбообразный дизайн с тяжеловесными пропорциями уже вышедших на рынок ID-кроссоверов пришёлся по вкусу далеко не всем, равно как и сенсорная революция в салонах «углеводородных» моделей марки — это плохо сказывается на продажах. Теперь Volkswagen хочет дать потребителю разнообразие — мол, если вам не нравятся ID.4 или ID.5, берите электрический Tiguan с более каноническими пропорциями.

Volkswagen Tiguan второго поколения (европейская версия)

Если «углеводородные» версии нового Тигуана будут по-прежнему базироваться на модульной платформе MQB, то электрический кроссовер получит чисто электромобильную «тележку» MEB+, разработку которой Volkswagen также анонсировал в декабре. Ключевые отличия MEB+ от нынешней MEB-платформы — это более энергоэффективные стандартизированные аккумуляторные ячейки, которые позволят увеличить запас хода на одной зарядке до 700 км по циклу WLTP, и увеличенная с нынешних 135 кВт до 175-200 кВт максимальная мощность зарядки.

Volkswagen Tiguan второго поколения (европейская версия)

Добавим, что нынешний «второй» Tiguan дебютировал как глобальная модель в 2015 году, позже свет увидели купеобразная версия Tiguan X и удлинённая Allspace. В 2020 году исходный европейский Tiguan второго поколения пережил рестайлинг, вслед за ним обновились локальные деривативы, причём китайский Tiguan заметно отдалился от «евро-атлантического» по части дизайна интерьера.

Volkswagen Tiguan второго поколения (европейская версия)

На домашнем, европейском рынке Volkswagen Tiguan в прошлом году сильно сдал: по данным JATO Dynamics его продажи по сравнению с 2021 годом сократились на 13% и составили 116 334 шт., что отчасти объясняется глобальным дефицитом микрочипов. Лидером сегмента компактных SUV в прошлом году в Европе стал корейский Hyundai Tucson (продано 150 803 шт., +1%), второе место занял родственный Kia Sportage (137 353 шт., +55%), третье — Ford Kuga (127 266 шт., +19%).

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