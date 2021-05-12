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Глобальный растянутый Volkswagen Tiguan не стал гибридом после рестайлинга

12.05.2021 142 0 0

И снаружи, и внутри удлиненный обновленный паркетник повторил базовую модель, совпадает и список оборудования. На рынок длиннобазный SUV выйдет до конца текущего года.

 

Стандартный пятиместный VW Tiguan пережил рестайлинг еще минувшим летом, а вот растянутый кроссовер обновлен лишь сейчас. Почти одновременно представлены европейский вариант, который имеет «фамилию» Allspace, и паркетник для Северной Америки. Кстати, на американском рынке доступен только удлиненный SUV, причем никаких приставок у него нет – там это «просто» Тигуан.

Внешне длиннобазный кроссовер изменился так же, как исходный Tiguan: модель получила новые бамперы и увеличенную радиаторную решетку, фары в стиле «восьмого» Гольфа и модернизированные задние фонари. Оптика светодиодная уже «в базе», а за доплату предложат матричные фары IQ.Light. Кроссоверу положены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов. У машин в исполнении R-Line (именно они запечатлены на фирменных фото) – более агрессивный обвес.

Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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После рестайлинга Tiguan Allspace стал еще длиннее – этот показатель теперь составляет 4723 мм (на 22 мм больше, чем у дореформенного кросса). Расстояние между осями – прежние 2787 мм. Для сравнения, длина и колесная база рестайлингового пятиместного Тигуана – 4509 и 2678 мм соответственно.

Внутри растянутый паркетник тоже повторил обычную модель: в салоне появились мультимедийная система нового поколения MIB3 (у дорогих версий дисплей диагональю 9,2 дюйма; у «американца» на экране остались шайбы) и сенсорный блок управления «климатом», есть виртуальная «приборка». Для европейского Tiguan Allspace предусмотрена аудиосистема Harman Kardon, а американский Тигуан обрел аудиосистему Fender. Также в арсенале «старосветской» модели значится комплекс Travel Assist, то есть адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч и способный удерживать автомобиль в полосе, самостоятельно разгоняться и тормозить.

Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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Обновленный Volkswagen Tiguan Allspace для Европы
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В Штатах самый дешевый кросс по умолчанию семиместный, тогда как в Старом Свете третий ряд – опция. Объем багажника европейского Tiguan Allspace с салоном на пятерых – от 760 до 1920 литров, семиместного исполнения – от 700 до 1755 литров (объем грузового отсека короткого Тигуана – 615-1655 литров).

«Заряженная» 320-сильная R-версия длиннобазному кроссоверу ожидаемо не досталась, а вот то, что модель так и не получила гибридную установку, стало сюрпризом – по крайней мере, для европейцев. Итого, в Старом Свете Allspace будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 245 л.с.), плюс дизель 2.0 TDI (150 или 200 л.с.). SUV с полуторалитровым двигателем имеет «механику» и передний привод, остальным версиям положены семиступенчатая роботизированная коробка DSG и полный привод (для 150-сильного дизеля 4Motion – опция). В США Tiguan, как и прежде, оснащается бензиновым 2.0 TSI мощностью 186 л.с., этот двигатель работает в паре исключительно с восьмиступенчатым классическим «автоматом», полный привод предусмотрен для всех комплектаций.

Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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В Европе прием заказов на обновленный VW Tiguan Allspace откроют в ближайшее время, но в продажу он, как ожидается, поступит в третьем квартале. Тогда же посвежевший кроссовер выйдет и на американский рынок. Цены пока не объявлены. Впереди нас еще ждет премьера удлиненного китайского SUV – он зовется Tiguan L, причем в Поднебесной у модели давно есть версия PHEV. «Эльку» выпускают в Шанхае, для остальных стран растянутый Тигуан производят в Мексике.

Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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Обновленный Volkswagen Tiguan для США
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В России Tiguan Allspace не представлен, хотя еще в 2019-м его сертифицировали для нашего рынка (именно мексиканской сборки): срок действия Одобрения типа транспортного средства закончится в ноябре 2022 года, но марка вряд ли решится привезти к нам дорогую импортную версию.

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