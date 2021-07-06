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  • Ещё один обновлённый Volkswagen Tiguan: теперь с совсем другим салоном

Ещё один обновлённый Volkswagen Tiguan: теперь с совсем другим салоном

06.07.2021 241 0 0

Раскрыт рестайлинговый паркетник, предназначенный для китайского рынка. Внешне такой Тигуан повторил «мировую» модель, а вот интерьер у «поднебесного» варианта теперь свой.

 

Глобальный стандартный VW Tiguan обновился еще в прошлом году, а весной 2021-го рестайлинг пережила и растянутая версия Allspace (аналогичный вариант продают и в Штатах, но без «фамилии»). В Китае же посвежевший SUV только готовится к публичной премьере. Напомним, на «поднебесном» рынке основной спрос приходится на удлиненный кроссовер, у которого в имени есть приставка в виде буквы L, за его выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen (короткий паркетник в КНР тоже представлен, его поставляют из-за рубежа). Фирменные картинки с китайским посвежевшим VW Tiguan L выложили в Сеть в мае, однако салон тогда не показали. Теперь же рассекречен и интерьер, ведь машины уже отгрузили дилерам: «живые» фото паркетника опубликовало местное издание Autohome.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L на фирменных картинках
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L на фирменных картинках
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Внешне Tiguan L изменился так же, как «мировой» SUV: модель получила новые бамперы и увеличенную радиаторную решетку, головную оптику в стиле «восьмого» Гольфа и модернизированные задние фонари. Клиентам также предложат версию R-Line с более агрессивным обвесом (судя по всему, именно она запечатлена и на официальных изображениях, и на снимках Autohome). Китайцы пишут, что после рестайлинга длина Tiguan L выросла на 23 мм до 4735 мм, хотя не исключено, что речь только об «оспортивленном» варианте, а у обычной «эльки» прибавка скромнее (у дореформенного европейского Tiguan Allspace длина равна 4701 мм, у обновленного – 4723 мм). Колесная база – прежние 2791 мм.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L
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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L
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«Мировой» SUV внутри мало изменился, а вот у Tiguan L салон существенно перекроен: китайскому кроссу досталась новая передняя панель, правый дефлектор обдува спрятан в широкую плашку с горизонтальными же полосками, а центральные воздуховоды перенесли ниже, так как у паркетника появилась мультимедийная система с «парящим» тачскрином. Также заменили рулевое колесо, а блок управления «климатом» сделали сенсорным (как и у глобального Тигуана). Сенсорными вроде бы стали и кнопки у блока регулировки обдува для пассажиров второго ряда. Кстати, интерьер с возвышающимся над панелью экраном мультимедиа-системы получил и рестайлинговый китайский VW Teramont, причем, в отличие от Тигуана, местный старший SUV еще и внешне изменился сильнее глобального.

Официальные изображения обновленного Volkswagen Tiguan L PHEV
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Официальные изображения обновленного Volkswagen Tiguan L PHEV
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Техника у VW Tiguan L, по предварительным данным, прежняя: в Поднебесной паркетник доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), плюс подзаряжаемый гибрид с установкой на основе 1.4 TSI («мировой» растянутый Тигуан гибридом так и не стал). Все версии комплектуются роботизированной коробкой DSG, для модели предусмотрен полный привод.

Публичную презентацию обновленного VW Tiguan L китайские профильные СМИ ждут 17 июля.

Глобальный обновленный Volkswagen Tiguan R-Line
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Глобальный обновленный Volkswagen Tiguan R-Line
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Глобальный обновленный Volkswagen Tiguan R-Line
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Глобальный обновленный Volkswagen Tiguan R-Line
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Между тем в Китае у Тигуана еще имеется купеобразный вариант: такой паркетник дебютировал прошлой осенью и сразу с оптикой Гольфа, так что для рестайлинга пока рано.

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