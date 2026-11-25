Новый электрический паркетник Хонды дебютирует через неделю. Мировую премьеру проведут в Индии, там же и наладят производство. При этом кроссовер планируют поставлять и в другие страны.

К испытаниям нового электрокросса на индийских дорогах Honda приступила весной, тогда компания продемонстрировала замаскированный тестовый образец. В начале ноября объявили товарное имя – Honda Alpha. А теперь индийское подразделение марки распространило изображения серийного кроссовера.

Honda Alpha 1 / 3 Honda Alpha 2 / 3 Honda Alpha 3 / 3

Напомним, что электрический паркетник создан по мотивам прошлогоднего концепта Honda 0 α, и это единственная модель «нулевой» линейки, которую решили довести до конвейера. В марте компания официально заявила о том, что «электричек» по мотивам шоу-каров Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon не будет. Ну а производство Honda Alpha наладят в Индии же, эта страна и станет дебютным рынком, там премьеру серийного электрокара проведут уже 2 декабря. При этом Honda называет паркетник глобальным, однако список остальных рынков, где появится новинка, пока не огласили.

Honda Alpha

В компании отметили, что необычный дизайн модели разработан в Японии. А вообще, внешне Honda Alpha практически дословно повторил своего предвестника. Спереди у серийного SUV гладкая панель с фарами, дополнительными диодными секциями и новой эмблемой марки, которая вдобавок имеет подсветку. Паркетник также получил массивный обвес и выкидные ручки дверей, причем задние ручки спрятаны сверху.

Honda Alpha 1 / 2 Honda Alpha 2 / 2

Пятиместный интерьер мы видим впервые – салон концепта не показывали. Внутреннее убранство Honda Alpha оформлено в стиле нового гибридного кроссовера Honda Avancier, который уже встал на конвейер в Таиланде. Электрокару тоже достались лаконичная передняя панель, усеченный руль и крупный «парящий» планшет мультимедийной системы. Но если у Avancier приборный экран утоплен, то у Alpha он прилеплен к панели. Кроме того, у электрического паркетника есть отдельный блок управления «климатом», тогда как у гибрида все настройки вшиты в центральный планшет.

Концепт Honda 0 α 1 / 3 Концепт Honda 0 α 2 / 3 Концепт Honda 0 α 3 / 3

О технике все еще ни слова. Индийские профильные медиа считают, что кроссовер Honda Alpha предложат с единственным электромотором на передней оси, но его мощность они пока не знают. Паркетнику прочат батарею емкостью в диапазоне от 65 до 75 кВт*ч.

Все подробности об электрическом кроссовере Honda Alpha узнаем через неделю.