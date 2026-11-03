Новый кроссовер Honda с необычным дизайном – это Alpha, премьера в декабре

В прошлом году Honda представила сразу три концепта с необычным дизайном экстерьера - кроссовер Honda 0 SUV и однообъемник Honda 0 Saloon, а также более компактный паркетник Honda 0 α. Ожидалось, что все три прототипа перевоплотятся в серийные электрокары. Но в марте года нынешнего компания официально объявила, что «электричек» по мотивам Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon не будет. А вот от младшего электрокросса отказываться не стали.
Товарное воплощение Honda 0 α «пропишется» на заводе в Индии, эта страна и станет дебютным рынком. Весной же Хонда сообщила о том, что приступает к испытаниям паркетника на индийских дорогах. Так вот теперь местное подразделение раскрыло имя серийного кроссовера. Заморачиваться с названием компания не стала – в Индии электрокар появится как Honda Alpha. Мировая премьера пройдет там же 2 декабря.
То, что серийный кроссовер Honda Alpha в целом сохранит эффектный дизайн своего предвестника, было понятно еще в марте после публикации кадров с замаскированным тестовым образцом. Свой нынешний анонс Honda сопроводила видеотизером. И если перевернуть несколько кадров, то виден автомобиль без камуфляжа. Впрочем, детально рассмотреть Alpha пока нельзя.
О технике все еще ни слова. Индийские СМИ прочат Honda Alpha один электромотор на передней оси (его мощность они не называют) и два варианта батареи – емкостью 65 или 75 кВт*ч.
Больше подробностей о серийном электрическом паркетнике Honda Alpha может появиться еще перед презентацией, то есть в ближайшие недели.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться