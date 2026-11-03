Новый кроссовер Honda с необычным дизайном – это Alpha, премьера в декабре

Компания Honda объявила имя и дату презентации нового электрического паркетника. Дебютным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство.

В прошлом году Honda представила сразу три концепта с необычным дизайном экстерьера - кроссовер Honda 0 SUV и однообъемник Honda 0 Saloon, а также более компактный паркетник Honda 0 α. Ожидалось, что все три прототипа перевоплотятся в серийные электрокары. Но в марте года нынешнего компания официально объявила, что «электричек» по мотивам Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon не будет. А вот от младшего электрокросса отказываться не стали.

Концепт Honda 0 α 1 / 6 Концепт Honda 0 α 2 / 6 Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет 3 / 6 Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет 4 / 6 Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет 5 / 6 Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет 6 / 6

Товарное воплощение Honda 0 α «пропишется» на заводе в Индии, эта страна и станет дебютным рынком. Весной же Хонда сообщила о том, что приступает к испытаниям паркетника на индийских дорогах. Так вот теперь местное подразделение раскрыло имя серийного кроссовера. Заморачиваться с названием компания не стала – в Индии электрокар появится как Honda Alpha. Мировая премьера пройдет там же 2 декабря.

Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 1 / 4 Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 2 / 4 Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 3 / 4 Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 4 / 4

То, что серийный кроссовер Honda Alpha в целом сохранит эффектный дизайн своего предвестника, было понятно еще в марте после публикации кадров с замаскированным тестовым образцом. Свой нынешний анонс Honda сопроводила видеотизером. И если перевернуть несколько кадров, то виден автомобиль без камуфляжа. Впрочем, детально рассмотреть Alpha пока нельзя.

Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 1 / 2 Анонс серийного электрокросса Honda Alpha 2 / 2

О технике все еще ни слова. Индийские СМИ прочат Honda Alpha один электромотор на передней оси (его мощность они не называют) и два варианта батареи – емкостью 65 или 75 кВт*ч.

Больше подробностей о серийном электрическом паркетнике Honda Alpha может появиться еще перед презентацией, то есть в ближайшие недели.