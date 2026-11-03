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Новый кроссовер Honda с необычным дизайном – это Alpha, премьера в декабре

03.11.2026 1276 0 0
Новый кроссовер Honda с необычным дизайном – это Alpha, премьера в декабре

Компания Honda объявила имя и дату презентации нового электрического паркетника. Дебютным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство.

В прошлом году Honda представила сразу три концепта с необычным дизайном экстерьера - кроссовер Honda 0 SUV и однообъемник Honda 0 Saloon, а также более компактный паркетник Honda 0 α. Ожидалось, что все три прототипа перевоплотятся в серийные электрокары. Но в марте года нынешнего компания официально объявила, что «электричек» по мотивам Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon не будет. А вот от младшего электрокросса отказываться не стали.

Концепт Honda 0 α
Концепт Honda 0 α
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Концепт Honda 0 α
Концепт Honda 0 α
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Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет
Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет
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Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет
Концепт Honda 0 Saloon, серийного воплощения у него не будет
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Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет
Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет
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Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет
Концепт Honda 0 SUV, серийного воплощения у него не будет
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Товарное воплощение Honda 0 α «пропишется» на заводе в Индии, эта страна и станет дебютным рынком. Весной же Хонда сообщила о том, что приступает к испытаниям паркетника на индийских дорогах. Так вот теперь местное подразделение раскрыло имя серийного кроссовера. Заморачиваться с названием компания не стала – в Индии электрокар появится как Honda Alpha. Мировая премьера пройдет там же 2 декабря.

Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
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Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
2 / 4
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
3 / 4
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
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То, что серийный кроссовер Honda Alpha в целом сохранит эффектный дизайн своего предвестника, было понятно еще в марте после публикации кадров с замаскированным тестовым образцом. Свой нынешний анонс Honda сопроводила видеотизером. И если перевернуть несколько кадров, то виден автомобиль без камуфляжа. Впрочем, детально рассмотреть Alpha пока нельзя.

Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
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Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
Анонс серийного электрокросса Honda Alpha
2 / 2

О технике все еще ни слова. Индийские СМИ прочат Honda Alpha один электромотор на передней оси (его мощность они не называют) и два варианта батареи – емкостью 65 или 75 кВт*ч.

Больше подробностей о серийном электрическом паркетнике Honda Alpha может появиться еще перед презентацией, то есть в ближайшие недели.

кроссовер Индия авторынок электромобиль новинки Honda Honda Alpha
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