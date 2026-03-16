  • Оставшийся в живых кроссовер Honda нулевой серии: испытания начались

Оставшийся в живых кроссовер Honda нулевой серии: испытания начались

Оставшийся в живых кроссовер Honda нулевой серии: испытания начались

Компания Honda приступила к тестам компактного паркетника с дизайном по мотивам прошлогоднего α-концепта. Производство модели наладят в Индии.

На прошлой неделе Хонда официально объявила об отмене сразу трех «электричек», выпуск которых планировалось запустить в Штатах уже в этом году. Крест поставили на крупном кроссовере и седане так называемой нулевой серии (Honda 0 Series), их предвестниками были футуристичные концепты Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon. Кроме того, компания отказалась от паркетника Acura RSX. Причина – политика администрации нынешнего президента США, которая направлена на отказ от принятой прежними властями «зеленой» стратегии развития американского авторынка.

Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
1 / 3
Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
2 / 3
Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
Концепты Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, которые уже не станут серийными электрокарами
3 / 3

Однако полностью проект Honda 0 Series все же не закрыт. В планах японской фирмы по-прежнему значится выпуск компактного электрокросса с дизайном концепта Honda 0 α (он же Honda 0 Alpha), представленного осенью 2025-го в Токио. Производство этого паркетника наладят в Индии, которая и станет главным рынком. Впрочем, местным эксклюзивом кроссовер не будет – машины индийской сборки собираются поставлять в родную для Хонды Японию и другие страны (очевидно, за исключением Штатов). Ну а сегодня компания заявила о том, что приступает к испытаниям нового паркетника на индийских дорогах.

Концепт Honda 0 α
Концепт Honda 0 α
1 / 3
Концепт Honda 0 α
Концепт Honda 0 α
2 / 3
Концепт Honda 0 α
Концепт Honda 0 α
3 / 3

Судя по фото тестового прототипа, серийный кроссовер в целом сохранит эффектный облик своего предвестника. Хотя упрощения тоже будут. В частности, другой станет оптика. Интерьер концепта не был показан, салон тестового образца тоже пока не засвечен. Да и вообще, никаких характеристик еще нет. В Honda лишь отметили, что электрокар разрабатывается как «для езды по городу», так и «для активного отдыха».

Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
1 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
2 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
3 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
4 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
5 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
6 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
7 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
8 / 9
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
Тестовый прототип грядущего электрического паркетника Honda индийского производства
9 / 9

В продажу серийное воплощение Honda 0 α поступит примерно через год. Подробности будут раскрывать постепенно. В частности, информацией о начинке компания вполне может поделиться уже в 2026-м.

