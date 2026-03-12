Honda объявила о крахе своей электромобильной стратегии: новинки для США отменены

Компания Honda признала, что её электромобильные планы оказались несостоятельными на ключевых рынках — в США и Китае. Три электрические новинки для США — Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX — отменены всего за несколько месяцев до старта их производства на заводе Honda EV Hub в штате Огайо, затраты на их разработку придётся списать в убыток. Китайская электромобильная программа Honda тоже будет скорректирована, но пока неизвестно, как именно. Общий объём потерь компании Honda от отменённых «электричек» составит порядка 2,5 трлн иен или 15,8 млрд долларов в переводе по текущему курсу.

15,8 млрд долларов потерь от электромобилей — это меньше, чем у Ford и Stellantis, но Honda ведь и менее крупная компания, чем Ford и Stellantis, для неё потери, измеряемые десятками миллиардов долларов, более болезненные, и это чувствует по тону её пресс-релиза — компания страдает.

Отмена американских Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX на столь позднем сроке — это жест отчаяния, к которому компанию привели последние инициативы Дональда Трампа по радиальному ослаблению экологических ограничений для продаваемых в США новых автомобилей. Honda разрабатывала свои электромобили в расчёте на то, что власти США будут последовательны в своём стремлении «озеленить» автопарк, но Трампу всё это «озеленение» до лампочки, он воспринимает вопросы экологии совсем не так, как его предшественники из Демпартии — Байден и Обама.

Acura RSX

С учётом новых вводных, то есть экологической дерегуляции американского авторынка, Honda не видит смысла запускать в производство Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX, потому что они, скорее всего, не принесут ей прибыль, а лишь увеличат убытки, поэтому лучше зафиксировать эти убытки сейчас. Среднеразмерный кроссовер Acura ZDX был снят с производства ещё в прошлом году из-за слабых продаж.

Ранее в этом году Honda объявила о сворачивании своей водородной программы в США. Проект Afeela (совместное детище Sony и Honda) пока в силе, но мы не удивимся, если в ближайшее время будет объявлено и о его закрытии.

Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV

Напомним, что Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon должны были стать первенцами нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series), всего в этом семействе были анонсированы семь модели. Сколько в итоге останется, неизвестно, больше всего шансов на сохранение у кроссовера начального уровня Honda 0 α, ориентированного главным образом на Индию, а эта страна в свежем пресс-релизе названа одним из приоритетных рынков для компании Honda.

Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Honda 0 α

В Китае Honda проиграла конкурентную борьбу местным производителям электромобилей, которые очень часто обновляют свои модели и ведут ценовую войну друг с другом. В пресс-релизе Honda сказано, что китайскому потребителю интересны не столько технические характеристики и пространство в салоне автомобилей, сколько развлекательная электроника и продвинутые ассистенты водителя, и всё это должно регулярно обновляться «по воздуху». Honda за «китайцами» просто не успевает, её новинки продаются плохо, инвестиции в них тоже придётся списать в убыток и пересмотреть отношения с местными партнёрами — GAC и Dongfeng.

Гендиректор Honda Motor Тошихиро Мибе лишил себя 30% зарплаты на ближайшие три месяца и бонусов за 2025 финансовый год.

Электромобили останутся важной частью стратегии компании, но будут занимать в ней гораздо более скромное место, чем то, что занимали в последние пять лет.

Теперь ждём новый план развития компании Honda и будем надеяться, что он будет реалистичным и сможет поправить её финансовое здоровье.

