Серийный лифтбек Honda GT дебютировал в двух версиях с разным дизайном

Производство одной пятидверки будет налажено на мощностях совместного предприятия с GAC, второй – с Dongfeng.

Японская марка Honda в 2024 году анонсировала новое полностью электрическое семейство Ye для китайского рынка. Роль его первенца исполнил кроссовер Honda Ye S7 (выпуск налажен на СП Dongfeng Honda), модель появилась в продаже в КНР в начале минувшего месяца. Немногим позже на конвейер завода, принадлежащего GAC Honda, встал «паркетник-близнец», которому дали имя Honda Ye P7; он появился на рынке на прошлой неделе. Теперь «зелёное» семейство расширили за счёт серийных лифтбеков Honda GT.

На фото: GAC Honda GT

В рамках Шанхайского автосалона-2025 местное подразделение японской марки презентовало пару лифтбеков, которые отличаются друг от друга дизайном – GAC Honda GT (красная модель на фото) и Dongfeng Honda GT (синяя модель на фото). Напомним, концепт был рассекречен ещё в апреле прошлого года, теперь же представлены товарные варианты.

У рассекреченных пятидверных моделей с единым силуэтом имеются одинаковые чёрные вставки с названием бренда на боковинах и на капоте с новым подсвечиваемым логотипом между фарами, выдвижные дверные ручки, камеры вместо наружных зеркал, а также воздуховоды в передних крыльях и даже колёсные диски.

Различия тоже имеются, но исключительно визуальные. Так, у GAC Honda GT головная оптика имеет «h-образную» форму с тонкими полосками ходовых огней, тогда как у Dongfeng Honda GT фары, скорее, «Y-образные» со световым рисунком из параллельных штрихов разной длины. Ещё у моделей по-разному оформлена нижняя часть переднего бампера с интегрированными воздухзаборниками. Развели по дизайну и корму – в основном за счёт фонарей, выполненных в стиле головной оптики.

На фото: Dongfeng Honda GT

В интерьере двух версий Honda GT отличий нет. Салон максимально «оцифрован»: за рулевым колесом с «приплюснутым» с двух сторон ободом располагается узкая горизонтальная виртуальная приборка, по бокам можно увидеть дисплеи, на которые выводится изображение с наружных камер.

Перед передним пассажиром есть отдельный сенсорный экран, а по центру панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы, плюс дополнительный вертикальный монитор имеется на центральной консоли. Интерьер отделан в красно-чёрной гамме с синей подсветкой.

Подробностей о «начинке» GAC Honda GT и Dongfeng Honda GT пока нет. Известно лишь то, что у пятидверок, предназначенных для китайского рынка, будут версии как с одним электродвигателем, расположенным на задней оси, так и с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси).

На фото: салон Honda GT 1 / 2 На фото: салон Honda GT 2 / 2

Напомним, уже вышедшие на рынок кроссоверы Honda Ye S7 и Ye P7 оснащаются тяговой батареей от CATL ёмкостью около 90 кВт*ч, а также либо 272-сильным электродвигателем на задней оси, либо 476-сильной двухмоторной системой.