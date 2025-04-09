Новейший кроссовер Honda Ye P7 готов к старту продаж

Как и уже продающийся родственный электрический паркетник Honda Ye S7, модель Ye P7 будет доступна с задним или полным приводом. Оба кроссовера имеют довольно внушительный список оборудования.

В прошлом году компания Honda анонсировала новое семейство электрокаров Ye. Эти модели попытаются переманить покупателей у местных марок, ведь предыдущие «электрички» Хонды серии e:N у избалованной китайской публики спросом не пользуются. Первенцем стал кроссовер Honda Ye S7 от совместного предприятия Dongfeng Honda, он вышел на рынок в начале марта. А в конце того же месяца другое СП объявило о том, что приступило к серийному производству близнеца S7: на конвейер завода GAC Honda встал кроссовер Ye P7. Так вот, теперь эта компания принялась активно продвигать свою новинку. Вдобавок объявлена дата старта продаж – 15 апреля. Отметим, оба СП линейку Ye упоминают походя: на потребительских сайтах компаний новые кроссоверы в основном обозначены просто как Honda S7 и Honda P7.

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Паркетники построены на электрической платформе e:N Architecture W. Габариты машин совпадают: длина – 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2930 мм. При этом у моделей разный дизайн экстерьера. Так, Honda P7 досталась оптика в виде «подков», фары вдобавок сверху объединены светящейся плашкой. У модели S7 от Dongfeng Honda Т-образная головная оптика и вертикальные блоки фонарей. Кроме того, каждый из автомобилей имеет оригинальные бамперы. Зато для обоих кроссоверов предусмотрены камеры вместо наружных зеркал.

Honda Ye P7 от GAC Honda

Внутри же электрокары в целом повторяют друг друга. Перед водителем установлен приборный экран на 9,9 дюйма, а гигантский планшет мультимедиа на самом деле состоит из двух дисплеев – на 12,8 и 10,25 дюйма. У машин с камерами вместо привычных зеркал есть дополнительные экраны – они встроены в двери. Как и у Honda S7, в задние двери Honda P7 интегрированы сенсорные панели, которые отвечают за настройки «климата» и кресел.

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В списке оборудования новинки GAC Honda также заявлены: проекционный дисплей с дополненной реальностью, стеклянная крыша с функцией автозатемнения, аудиосистема Bose (в подголовники передних сидений могут быть встроены динамики), система бесконтактного открывания багажника, система распознавания лиц и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.).

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Начинка у паркетников одинаковая. Как и у родственника, у Honda P7 две модификации. Базовая имеет 272-сильный электромотор на задней оси, у второй – двухмоторный полный привод, суммарная отдача составляет 476 л.с. Батарея одна, от CATL, емкостью примерно 90 кВт*ч. Запас хода заднеприводного Honda P7 – 650 км по циклу CLTC, полноприводного – 620 км (у Honda S7 аналогичные показатели).

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Цены Honda Ye P7 узнаем через неделю. Родственный Honda Ye S7 стоит 259 900 – 309 900 юаней (примерно 3 млн – 3,6 млн по актуальному курсу).