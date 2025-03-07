Кроссовер Honda Ye S7: задний или полный привод и только богатые комплектации

Компания Honda запустила в Китае продажи своего нового электрического паркетника. Модель создана специально для этой страны, причем там у нее будет близнец.

У Хонды и прежде была линейка электромобилей, разработанных специально для китайского рынка, она называется e:N. Сегодня в нее входят паркетники-близнецы e:NS1/e:NP1 и e:NS2/e:NP2, за выпуск машин отвечают разные совместные предприятия – GAC Honda и Dongfeng Honda. Спросом эти модели не пользуется. Видимо, «единички», у которых есть бензиновые аналоги Honda Vezel/XR-V, оказались слишком простыми для избалованной китайской публики. Ну а у «двоек», мягко говоря, странный дизайн. Но Honda не стала сдаваться. В прошлом году компания анонсировала электрокары нового поколения, их объединили в семейство Ye. Модели дебютировали в статусе прототипов – это кроссоверы S7 и P7, плюс крупный лифтбек GT. И вот теперь в продажу поступил первенец «новой эры» — паркетник Honda Ye S7 от Dongfeng Honda. Кстати, суббренд Ye почему-то упомянут только в пресс-релизах: на потребительском сайте СП кроссовер обозначен просто как Honda S7, так же его называют и местные журналисты.

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В основе паркетника лежит электрическая платформа e:N Architecture W, построенные на ней модели могут иметь задний или полный привод. Длина Honda S7 равна 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2930 мм. То есть по своим габаритам кроссовер недалеко ушел от Zeekr 7X.

С дизайном на этот раз все в порядке – у Honda S7 довольно эффектный облик. Среди особенностей – агрессивные бамперы, Т-образная головная оптика, вертикальные задние фонари, выдвижные ручки дверей и «граненые» глянцевые накладки на колесных арках. Для модели также предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал.

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В салоне перед водителем расположен приборный дисплей диагональю 9,9 дюйма. Центральный гигантский планшет на деле представляет собой два экрана – на 12,8 и 10,25 дюйма. У машин с наружными камерами вместо зеркал есть дополнительные дисплеи, они встроены непосредственно в двери. Кроме того, в задних дверях есть сенсорные панели, которые отвечают за настройки «климата» и кресел.

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На данный момент Honda S7 предложен в двух версиях. На задней оси базового кроссовера установлен 272-сильный электромотор (420 Нм). Второй вариант – полноприводный, его двигатели вместе выдают 476 л.с. и 770 Нм. Батарея одна (от CATL) – емкостью 89,8 кВт*ч. Запас хода заднеприводного паркетника составляет 650 км по китайскому циклу CLTC, полноприводного – 620 км. Китайцы пишут, что кроссовер с двухмоторной установкой наберет первую «сотню» за 4,6 секунды.

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В списке оборудования самого дешевого Honda S7 заявлены: панорамный люк, электропривод багажной двери, климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, упомянутые выше экраны и сенсорные панели в задних дверях, проекционный дисплей с дополненной реальностью, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц и комплекс Honda Sensing 360+ (камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и прочее). Полноприводный паркетник – это еще система бесконтактного открывания багажника, автоматически затемняющийся люк, вентиляция всех сидений, аудиосистема Bose (в подголовники передних кресел встроены динамики).

Заднеприводный кроссовер Honda S7 оценили в 259 900 юаней (около 3,2 млн рублей по текущему курсу), модель с двухмоторным полным приводом обойдется в 309 900 юаней (3,8 млн рублей). К примеру, Zeekr 7X стоит от 229 900 юаней (2,8 млн рублей). Чуть позже до китайских дилеров доберется и кроссовер Honda Ye P7 от GAC Honda – у него другая внешность, но аналогичный салон и, вероятно, такая же начинка.