Honda представила пару серийных кроссоверов-близнецов от разных СП – e:NS2 и e:NP2

Премьера новинок японского бренда, предназначенных в первую очередь для китайского рынка, прошла в рамках открывшегося сегодня автосалона в Гуанчжоу.

«Поднебесное» подразделение Honda держит курс на электрификацию местного модельного ряда: в рамках этой стратегии производитель показал несколько концептов на Шанхайском автосалоне, который прошёл минувшей весной. На основе пары из них японский производитель создал серийные автомобили: речь идёт о кроссоверах-близнецах Honda e:NS2 и e:NP2.

На фото: серийный кроссовер Honda e:NS2

У этих «зелёных» паркетников есть несколько отличий во внешности, но в техническом плане они идентичны друг другу. «Близнецы» выпускаются на двух разных совместных предприятиях Хонды в Китае – кроссовер e:NS2 сходит с конвейера СП с Dongfeng, а e:NP2 выпускается на мощностях СП с GAC. Стоит отметить, что подобная практика не редкость для авторынка КНР. В китайском подразделении Хонды отметили, что в S в названии расшифровывается как Spirit, а P – как Prime.



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В основе двух новых купеобразных кроссоверов лежит платформа e:N Architecture F разработки Honda, которая предназначена для «зелёных» машин. Отметим, у Honda e:NS2 и e:NP2 есть родственники с традиционным типом кузова – Honda e:NS1 и e:NP1 (эти SUV уже вышли на китайский рынок).



На фото: серийный кроссовер Honda e:NP2

Серийные версии паркетников Honda немногим отличаются от прототипов, разве что камеры по бокам заменены на обычные наружные зеркала, заметнее стали выдвижные дверные ручки, а также иначе выглядит рисунок головной оптики. В списке отличий e:NS2 и e:NP2 оформление задних фонарей и фар, которые соединены между собой светящейся полосой, при этом у первого паркетника линия проходит по нижней границе, в центре расположен логотип, а у второго кроссовера – по верхней кромке, над светящейся эмблемой.



В салоне паркетников можно увидеть «приплюснутое» в двух сторон многофункциональное рулевое колесо, вытянутую горизонтально цифровую приборку и большой (диагональ – 12,8 дюйма) отдельно стоящий планшет информационно-развлекательной системы. Под тачскрином располагается ниша для беспроводной зарядки смартфонов, а между передними креслами можно увидеть джойстик автоматической коробки передач.



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Как мы уже упоминали, техника у этих полностью электрических кроссоверов идентичная. Официальной информации о «начинке» пока нет, местный офис намерен поделиться техническими подробностями ближе к старту производства, который намечен на начало 2024-го. По предварительным данным, Honda e:NS2 и e:NP2 оснастят единственным 204-сильным электромотором, размещённым на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке, вероятно, составит около 510 км.



На фото: салон Honda e:NP2

Согласно стратегии компании, после 2027 года все модели, выпускаемые Honda в Китае, будут либо гибридами, либо электромобилями. К этому же сроку производитель планирует запустить на рынок десяток новых полностью «зелёных» автомобилей. На производство исключительно электрокаров марка намерена перейти в 2035-м.

