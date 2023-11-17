Honda представила пару серийных кроссоверов-близнецов от разных СП – e:NS2 и e:NP2

«Поднебесное» подразделение Honda держит курс на электрификацию местного модельного ряда: в рамках этой стратегии производитель показал несколько концептов на Шанхайском автосалоне, который прошёл минувшей весной. На основе пары из них японский производитель создал серийные автомобили: речь идёт о кроссоверах-близнецах Honda e:NS2 и e:NP2.
У этих «зелёных» паркетников есть несколько отличий во внешности, но в техническом плане они идентичны друг другу. «Близнецы» выпускаются на двух разных совместных предприятиях Хонды в Китае – кроссовер e:NS2 сходит с конвейера СП с Dongfeng, а e:NP2 выпускается на мощностях СП с GAC. Стоит отметить, что подобная практика не редкость для авторынка КНР. В китайском подразделении Хонды отметили, что в S в названии расшифровывается как Spirit, а P – как Prime.
В основе двух новых купеобразных кроссоверов лежит платформа e:N Architecture F разработки Honda, которая предназначена для «зелёных» машин. Отметим, у Honda e:NS2 и e:NP2 есть родственники с традиционным типом кузова – Honda e:NS1 и e:NP1 (эти SUV уже вышли на китайский рынок).
Серийные версии паркетников Honda немногим отличаются от прототипов, разве что камеры по бокам заменены на обычные наружные зеркала, заметнее стали выдвижные дверные ручки, а также иначе выглядит рисунок головной оптики. В списке отличий e:NS2 и e:NP2 оформление задних фонарей и фар, которые соединены между собой светящейся полосой, при этом у первого паркетника линия проходит по нижней границе, в центре расположен логотип, а у второго кроссовера – по верхней кромке, над светящейся эмблемой.
В салоне паркетников можно увидеть «приплюснутое» в двух сторон многофункциональное рулевое колесо, вытянутую горизонтально цифровую приборку и большой (диагональ – 12,8 дюйма) отдельно стоящий планшет информационно-развлекательной системы. Под тачскрином располагается ниша для беспроводной зарядки смартфонов, а между передними креслами можно увидеть джойстик автоматической коробки передач.
Как мы уже упоминали, техника у этих полностью электрических кроссоверов идентичная. Официальной информации о «начинке» пока нет, местный офис намерен поделиться техническими подробностями ближе к старту производства, который намечен на начало 2024-го. По предварительным данным, Honda e:NS2 и e:NP2 оснастят единственным 204-сильным электромотором, размещённым на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке, вероятно, составит около 510 км.
Согласно стратегии компании, после 2027 года все модели, выпускаемые Honda в Китае, будут либо гибридами, либо электромобилями. К этому же сроку производитель планирует запустить на рынок десяток новых полностью «зелёных» автомобилей. На производство исключительно электрокаров марка намерена перейти в 2035-м.
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