Новинки ×
  • Honda представила пару серийных кроссоверов-близнецов от разных СП – e:NS2 и e:NP2

Honda представила пару серийных кроссоверов-близнецов от разных СП – e:NS2 и e:NP2

17.11.2023 37 0 0

Премьера новинок японского бренда, предназначенных в первую очередь для китайского рынка, прошла в рамках открывшегося сегодня автосалона в Гуанчжоу.

«Поднебесное» подразделение Honda держит курс на электрификацию местного модельного ряда: в рамках этой стратегии производитель показал несколько концептов на Шанхайском автосалоне, который прошёл минувшей весной. На основе пары из них японский производитель создал серийные автомобили: речь идёт о кроссоверах-близнецах Honda e:NS2 и e:NP2.

На фото: серийный кроссовер Honda e:NS2

У этих «зелёных» паркетников есть несколько отличий во внешности, но в техническом плане они идентичны друг другу. «Близнецы» выпускаются на двух разных совместных предприятиях Хонды в Китае – кроссовер e:NS2 сходит с конвейера СП с Dongfeng, а e:NP2 выпускается на мощностях СП с GAC. Стоит отметить, что подобная практика не редкость для авторынка КНР. В китайском подразделении Хонды отметили, что в S в названии расшифровывается как Spirit, а P – как Prime.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе двух новых купеобразных кроссоверов лежит платформа e:N Architecture F разработки Honda, которая предназначена для «зелёных» машин. Отметим, у Honda e:NS2 и e:NP2 есть родственники с традиционным типом кузова – Honda e:NS1 и e:NP1 (эти SUV уже вышли на китайский рынок).

На фото: серийный кроссовер Honda e:NP2

Серийные версии паркетников Honda немногим отличаются от прототипов, разве что камеры по бокам заменены на обычные наружные зеркала, заметнее стали выдвижные дверные ручки, а также иначе выглядит рисунок головной оптики. В списке отличий e:NS2 и e:NP2 оформление задних фонарей и фар, которые соединены между собой светящейся полосой, при этом у первого паркетника линия проходит по нижней границе, в центре расположен логотип, а у второго кроссовера – по верхней кромке, над светящейся эмблемой.

В салоне паркетников можно увидеть «приплюснутое» в двух сторон многофункциональное рулевое колесо, вытянутую горизонтально цифровую приборку и большой (диагональ – 12,8 дюйма) отдельно стоящий планшет информационно-развлекательной системы. Под тачскрином располагается ниша для беспроводной зарядки смартфонов, а между передними креслами можно увидеть джойстик автоматической коробки передач.

1 / 2
2 / 2

Как мы уже упоминали, техника у этих полностью электрических кроссоверов идентичная. Официальной информации о «начинке» пока нет, местный офис намерен поделиться техническими подробностями ближе к старту производства, который намечен на начало 2024-го. По предварительным данным, Honda e:NS2 и e:NP2 оснастят единственным 204-сильным электромотором, размещённым на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке, вероятно, составит около 510 км.

На фото: салон Honda e:NP2

Согласно стратегии компании, после 2027 года все модели, выпускаемые Honda в Китае, будут либо гибридами, либо электромобилями. К этому же сроку производитель планирует запустить на рынок десяток новых полностью «зелёных» автомобилей. На производство исключительно электрокаров марка намерена перейти в 2035-м.

кроссовер Китай премьеры выставки электромобиль новинки Honda Honda e:NS2 Honda e:NP2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Горячая штучка: что такое датчик температуры отработавших газов и зачем он нужен Датчик температуры отработавших газов (ДТОГ или EGTS, exhaust gas temperature sensor) – устройство совсем простое, но роль его достаточно велика. Причём эта роль в бензиновых и дизельных мот... 114 0 0 17.11.2023
Статьи / Авто с пробегом Honda CR-V IV(RM) c пробегом: точечная ржавчина, неубиваемый салон и вечная электрика Если речь заходит об образцовой надежности, то среди японских автомобилей обычно всегда вспоминают эту модель. Honda CR-V – удивительный пример того, как машины могут действительно не требов... 2233 0 3 15.11.2023
Статьи / Двигатели Неудачники: пять моторов, погубивших репутацию производителя Этот материал можно было бы начать так: встретились как-то немец, француз и русский… Но нет, шутить желания нет никакого. Что может быть весёлого в пяти историях, загубивших репутацию заслуж... 13412 18 1 12.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25920 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21188 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20069 10 0 08.08.2023
Change privacy settings