Sony и Honda готовят кроссовер под маркой Afeela, его производство начнётся в 2028 году

Компания Sony Honda Mobility (SHM) представила в рамках выставки потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе прототип своей второй модели — электрический купеобразный кроссовер, который в техническом плане, вероятно, во многом повторяет дебютную модель Afeela 1.

Компания Sony впервые заявила о себе как автопроизводитель в 2020 году, когда электромобили были главным трендом автомобильной отрасли, поэтому неудивительно, что и Sony сделала ставку на «электрички». Тогда, в 2020 году Sony показала на выставке CES первый прототип своей дебютной модели — среднеразамерный электрический лифтбек. Для его полноценной разработки и подготовки к производству в 2022 году было создано совместное предприятие с компанией Honda — Sony Honda Mobility Inc., оно работает под торговой маркой Afeela.

Afeela 1 1 / 4 Afeela 1 2 / 4 Afeela 1 3 / 4 Afeela 1 4 / 4

Электрический лифтбек ныне известен как Afeela 1, его производство начнётся в этом году на действующем заводе компании Honda в американском штате Огайо, но купить Afeela 1 первое время можно будет только в штате Калифорния, наиболее дружественном по отношению к электромобилям. В 2027 году Afeela 1 станет доступным также для жителей штата Аризона и отправится на экспорт в Японию, дальнейшие рыночные планы бренда Afeela пока внятно не озвучены.

Afeela Prototype 2026 1 / 2 Afeela Prototype 2026 2 / 2

Первый прототип кроссовера Sony был представлена на выставке CES ﻿в 2022 году, а вчера на этой же площадке компания показала второй прототип, получивший наименование Afeela Prototype 2026, в серийную модель он превратится в 2028 году. Технические характеристики Afeela Prototype 2026 пока не раскрыты, пока можно оценить лишь дизайн экстерьера, близкий к серийной версии модели.

Afeela Prototype 2026 1 / 2 Afeela Prototype 2026 2 / 2

Afeela Prototype 2026, как и Afeela 1, не имеет яркий черт в дизайне, предлагая предельно минималистичный облик в духе гаджетов компании Apple, которая раньше тоже хотела выпускать автомобили, но в итоге отказалась от этой идеи. Над лобовым стеклом на крыше размещены камеры и лидары, необходимые для работы различных электронных ассистентов водителя и полноценного автопилота в перспективе (обещан 4 уровень по классификации SAE). Площадка между фарами представляет собой матричный экран, на который можно выводить различные сообщения.

Салон Afeela 1 1 / 4 Салон Afeela 1 2 / 4 Салон Afeela 1 3 / 4 Салон Afeela 1 4 / 4

Салон кроссовера пока не рассекречен, но по тому, что видно через стёкла, можно сделать вывод, что и здесь Afeela Prototype 2026 мало чем отличается от лифтбека Afeela 1: есть большое четырёхэкранное табло на передней панели, усечённый руль без верхней части обода и развлекательные экраны для пассажиров второго ряда, на которых можно запускать высокопроизводительные видеоигры.

Afeela 1 и Afeela Prototype 2026

Afeela 1 стоит в США от 89 900 долларов, кроссовер вряд ли будет дешевле. За свою довольно большую цену Afeela 1 предлагает весьма заурядные по меркам 2026 года технические характеристики: два электромотора (передний и задний) в сумме выдают 360 кВт (490 л.с.), ёмкость батареи — 91 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA, максимальная мощность зарядки — всего 150 кВт.

Afeela 1

Sony Honda Mobility не раскрывает, сколько собрала заказов на Afeela 1, но ясно, что ажиотажа нет даже близко. Для электромобилей в США настали нелёгкие времена, федеральные льготы на их покупку отменены, Ford, GM и Stellantis пачками отменяют свои электромобильные проекты, но SHM тем не менее намерена вывести на рынок свои дорогие и несколько унылые на вид «электрички», рассчитывая, видимо, на состоятельных фанатов бренда Sony, которые в США, безусловно имеются. Способность SHM приносить прибыль на данный момент вызывает большие сомнения.