Рыночная карьера не удалась: Acura отправляет в отставку кроссовер ZDX

При этом родственный паркетник Honda Prologue на той же платформе Ultium от GM, предназначенный для североамериканского рынка, останется в строю.

Японская марка Acura представила свой первый полностью электрический кроссовер в августе 2023 года. Он получил возрождённое название ZDX (под этим буквенным индексом в период с 2009 по 2013 годы выпускался среднеразмерный паркетник). Тогда же дебютировала и топ-версия «зелёного» SUV с прибавкой Type S к названию. Судя по всему, рыночная карьера у нового ZDX окажется плачевно короткой.

На фото: Acura ZDX Type S

Дилеры бренда на североамериканском рынке начали собирать предзаказы на Acura ZDX в начале марта 2024 года, позже паркетник «пропустил» раздачу обновок к 2025 модельному году, а теперь стало известно о том, что полностью электрический кроссовер решено снять с производства. Изначально об этом сообщило издание Dealershipguy, а позже подтвердили в Carscoops со ссылкой на представителей японской компании.

В американском офисе Acura изданию подтвердили, что производство кроссовера ZDX прекращено. Отмечается, что это позволит компании «лучше согласовать ассортимент продукции с потребностями клиентов и рыночными условиями, а также с долгосрочными стратегическими целями марки».

На фото: салон Acura ZDX Type S

Отчасти это решение связано с тем, что Honda / Acura и американский концерн General Motors давно решили прекратить совместный проект по выпуску электромобилей: об этом стало известно в конце 2023 года, но тогда он затронул лишь планы и наработки, а уже готовые «электрички» трогать не стали.

Ещё одна причина, очевидно, кроется в том, что в конце текущего месяца в США прекратит действовать федеральная налоговая льгота в размере 7500 долларов (эквивалентно примерно 630 тыс. рублей по текущему курсу), распространяющаяся на покупателей электромобилей. Напомним, недавно это стало «гвоздем в крышку гроба» рыночной карьеры кроссовера Nissan Ariya на американском рынке.

На фото: Honda Prologue

По словам представителя Acura, компания, тем не менее, не собирается отказываться от проекта по выпуску полностью электрического спортивного кроссовера Acura RSX (под этим буквенным индексом в период с 2001 по 2006 годы выпускалось бензиновое купе). Производство будет налажено на заводе в Огайо во второй половине 2026-го. Ещё марка сейчас занимается разработкой гибридных новинок, подробности, вероятно, появятся позже.

По данным Carscoops, кроссовер Honda Prologue, который как и Acura ZDX является родственником полностью электрического паркетника Chevrolet Blazer, останется в строю. Напомним, в основе всех указанных моделей лежит платформа Ultium, принадлежащая концерну GM, при этом техника у «японцев» отличается. Уходящему ZDX положена батарея ёмкостью 102 кВт*ч, базовая версия оснащается единственным 363-сильным электромотором, у остальных исполнений двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 497 или 506 л.с. Запас хода варьируется от 447 до 504 км (по циклу EPA).

Все версии остающегося на рынке Honda Prologue снабдили тяговой батареей ёмкостью 85 кВт*ч. Начальные исполнения кроссовера получили единственный 223-сильный электромотор, расположенный на передней оси. Топовой модификации по умолчанию положен полный привод и двухмоторная система суммарной мощностью 304 л.с. Запас хода на одной зарядке – от 455 до 496 км.

Отметим, цена Honda Prologue в США сейчас варьируется в диапазоне от 47 400 до 57 900 долларов (около 3,97 – 4,85 млн рублей), а за Acura ZDX просят от 64 500 до 74 500 долларов (примерно 5,40 – 6,24 млн рублей).