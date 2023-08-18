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Новый кроссовер с возрождённым названием: рассекречен Acura ZDX

18.08.2023 43 0 0

Стартовая цена первой полностью электрической модели японского бренда в США составит примерно 60 тыс. долларов. До дилеров машины доберутся в начале следующего года.

Для бренда Acura, принадлежащего японской компании Honda, основным рынком являются Штаты. Известно, что марка собирается к 2040 году полностью перейти на электромобили в США, а сейчас она сделала первый серьёзный шаг в этом направлении: в рамках Monterey Car Week представлены полностью электрический кроссовер Acura ZDX, а также его «заряженная» версия с прибавкой Type S к названию.

На фото: Acura ZDX Type S

Напомним, компания уже использовала наименование ZDX ранее: так назывался среднеразмерный кроссовер с покатой крышей, который выпускался в период с 2009 по 2013 годы. Популярностью он не пользовался: за всё время присутствия на американском рынке было продано всего 6118 экземпляров.

Новый «зелёный» паркетник «вырос» из представленного год назад концепта Precision EV, его название в переводе с английского означает «точность», «меткость». Официальные фотографии замаскированного прототипа были опубликованы в конце прошлого года, а видеотизер новинки появился в начале текущего месяца. Теперь же модель рассекречена полностью.

Acura ZDX получил рельефный капот, чёрная крыша, рейлинги и стойки, что создало эффект плавающего верха, традиционные наружные зеркала и дверные ручки, антенну «акулий плавник». Переднюю часть украсила заглушка в цвет кузова, выполненная в узнаваемой форме фирменной решётки радиатора. У неё рисунок в виде расходящихся от крупного логотипа ромбов и окантовка с подсветкой.

На фото: салон Acura ZDX Type S
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На фото: салон Acura ZDX Type S
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На фото: салон Acura ZDX Type S
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На фото: салон Acura ZDX Type S
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Головная оптика в стиле Integra имеет рисунок из ходовых огней в виде галочек с длинным «крылом» и нескольких штрихов под ними. В нижней части переднего бампера находятся большой центральный и пара боковых воздухозаборников из некрашеного пластика с серебристыми элементами. Корма получила спойлер в верхней части багажной двери, горизонтально расположенные вытянутые фонари и накладку из чёрного пластика в нижней части. В зависимости от исполнения, предлагаются колёсные диски диаметром либо 20, либо 22 дюйма.

На фото: Acura ZDX

Габаритная длина Acura ZDX равна 5022 мм, ширина – 1956 мм, высота – 1636 мм, а расстояние между осями составляет 3094 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков. На передней панели расположена 11-дюймовая виртуальная приборка, а в центре – тачскрин современной информационной системы диагональю 11,3 дюйма. Ещё кроссовер оснастили аудиосистемой Bang & Olufsen с 18 динамиками, из них четыре установлены в обшивке потолка.

На фото: салон Acura ZDX

Как мы уже сообщали ранее, электрокроссовер был разработан в рамках партнёрства с американским концерном General Motors, так что в основу новинки легла платформа Ultium, на ней же базируется паркетник Chevrolet Blazer EV. Acura ZDX оснащается литий-ионным тяговым аккумулятором ёмкостью 102 кВт*ч. Максимальный запас хода у этой модели составляет 523 км.

На фото: Acura ZDX Type S
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На фото: Acura ZDX Type S
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На фото: Acura ZDX Type S
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У базовой версии кроссовера один электродвигатель, расположенный на задней оси, его отдача составляет 345 л.с. «Заряженный» полноприводный вариант Acura ZDX Type S оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси), её совокупная мощность составляет 507 л.с.

Производитель сразу же обнародовал ориентировочные цены на американском рынке: стартовая стоимость  Acura ZDX составит примерно 60 тыс. долларов, а за топовый вариант Type S придётся отдать не менее 70 тыс. долларов. До дилеров электрокроссоверы доберутся в начале следующего года.

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