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Кроссовер Acura, разработанный совместно с GM, дебютирует в августе

03.08.2023 28 0 0

Паркетники ZDX и ZDX Type S поступят в продажу на американском рынке в начале следующего года. Премьера состоится через две недели.

Бренд Acura принадлежит японской компании Honda, при этом основным рынком для него являются Штаты. Ранее стало известно, что марка планирует к 2040 году полностью перейти на электромобили в США, а уже к 2030-му на этом рынке доля «зелёных» машин должна составлять примерно 50% от общего количества проданных автомобилей. Известно, что первой массовой полностью электрической моделью Acura станет кроссовер ZDX, сейчас он находится на завершающем этапе разработки.

Компания ранее уже использовала название ZDX, которое получит новый серийный паркетник: так назывался среднеразмерный кроссовер с покатой крышей, который выпускался в период с 2009 по 2013 годы. В основу новинки японского бренда ляжет концепт Precision EV (название в переводе с английского «точность», «меткость»), который был представлен почти год назад.

Тизер Acura ZDX (высветленная версия)

В конце прошлого года производитель показал официальные снимки Acura ZDX: кроссовер запечатлели в ходе дорожных испытаний. Прототип тогда был спрятан с помощью маскировочной плёнки, так что детали экстерьера, а также интерьер разглядеть тогда не удалось. Теперь производитель расщедрился на короткий видеотизер: в этом ролике видна передняя часть будущего SUV.

На фото: прототип Acura ZDX Type S

Судя по тизеру, кроссовер получит широкий капот с выштамповками, а также заглушку в форме фирменной пятиугольной решётки радиатора с подсвеченной окантовкой и рисунком в виде ромбов, расходящихся от логотипа в центре. По бокам от решётки находится пара горизонтальных фар узкой формы со светодиодными «кривыми» ходовых огней. В нижнюю часть переднего бампера встроены большой центральный и два боковых воздухозаборника. Ещё на тизере видны традиционные наружные зеркала и рейлинги на крыше.

Новинка была создана в дизайн-студии Acura в Южной Калифорнии. Известно, что кроссовер появится как в стандартной версии ZDX, так и в «заряженном» исполнении ZDX Type S. При этом производитель пообещал, что горячий вариант SUV станет «самым мощным и быстро разгоняющимся кроссовером в истории бренда». Технические характеристики будут озвучены позже.

Модель разработана в рамках партнёрства японской компании Honda и американского концерна General Motors. Как сообщалось ранее, в основу Acura ZDX ляжет платформа BEV3 Ultium разработки GM. Не исключено, что кроссовер разделит технику с родственными моделями концерна GM – Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq. Кстати, версию Type S могут снабдить той же двухмоторной силовой установкой, что и у Blazer EV SS: её совокупная мощность равна 565 л.с., а максимальный крутящий момент – 878 Нм.

Компания не только опубликовала тизер будущего кроссовера, но и рассекретила дату его презентации – 17 августа 2023 года. Кроме того, производитель рассказал, что и Acura ZDX, так и «горячий» паркетник ZDX Type S поступят на американский рынок одновременно: старт продаж намечен на начало следующего года.

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