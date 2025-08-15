Новинки ×
Ещё одно возрождённое имя: Acura рассекретила внешность спортивного кроссовера RSX

15.08.2025

Пока что японская марка продемонстрировала прототип будущей новинки. Серийная версия кросс-купе выйдет на американский рынок во второй половине 2026 года.

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, готовится к скорому расширению собственной линейки. Для этого производитель использует в том числе исторические названия, хотя о возрождении самих автомобилей речи не идёт. Так, в дальнейшем в гамму войдет модель с буквенным индексом RSX: в период с 2001 по 2006 годы под этим именем выпускалось бензиновое купе (на некоторых рынках – Honda Integra). Однако теперь компания решила присвоить название Acura RSX новому электрическому купеобразному кроссоверу.

На фото: прототип Acura RSX

Acura рассекретила внешность будущей новинки, который пока что дебютировал в статусе прототипа. Нынешний Acura RSX создан по мотивам концепта Acura Performance EV, который был представлен в середине августа 2024 года. Экстерьер прототипа, вероятно, уже весьма близок к серийной версии, хотя боковые камеры наверняка впоследствии заменят обычными наружными зеркалами.

Живая премьера прототипа Acura RSX прошла в рамках мероприятия Monterey Car Week, которое проходит в Калифорнии. Кросс-купе получило обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки) из глянцевого чёрного пластика, лаконичный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, чёрная крыша и аналогичного цвета передние и центральные стойки, простоватая головная оптика и «острая» заглушка на месте решётки радиатора.

Корму украсили за счёт спойлера в виде «утиного хвоста» на покатой багажной двери, а также «монофонаря», выполненного в том же стиле, что и фары. Ещё прототип снабдили необычными колёсными дисками со сложным рисунком, за которыми проглядывают красные тормозные диски, выдвижными дверными ручками, а также воздуховодами в передних дверях.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, серийный кроссовер Acura RSX станет первым оригинальным электромобилем японской марки. Дело в том, что в основе дебютировавшего в 2023 году «зелёного» кроссовера Acura ZDX, лежит платформа GM BEV3 (ранее – Ultium) разработки концерна General Motors. Тогда как грядущий RSX получит собственную платформу разработки Honda, её он разделит с электромобилями 0 Series, которые были анонсированы в начале этого года в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.

Подробностей о «начинке» пока практически нет. В компании кросс-купе уже в стандартном исполнении пообещали двухмоторную силовую установку, полный привод, спортивную переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, низкий центр тяжести и тормоза Brembo. Известно, что модель получит новую операционную систему ASIMO разработки Honda.

Согласно плану производителя, производство серийного кроссовера Acura RSX стартует в конце 2025 года: он станет первой моделью, которая встанет на конвейер нового производственного кластера Honda EV Hub, который расположен в штате Огайо (США). На американский рынок новый «зелёный» паркетник выйдет во второй половине следующего года.

кроссовер авторынок новинки Acura Acura RSX

 

