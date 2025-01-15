Возвращение Acura RSX: теперь это кроссовер, который даст бой Ford Mustang Mach-E

Премиальная марка Acura, принадлежащая компании Honda, опубликовала первую фотографию нового электрического кроссовера, которому присвоено имя бензинового спортивного купе начала 2000-х — RSX. Новый Acura RSX будет запущен в производство в конце этого года на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо.

Компания Honda продолжает расширять модельную линейку Acura и возвращать в оборот ещё не сильно забытые имена. Компактное бензиновое купе Acura RSX (оно же Honda Integra на других рынках), что выпускалось с 2001 по 2006 года, в своё время блистало в уличных гонках и в компьютерных играх, на вторичном рынке до сих пор немало таких машин — правда, многие из них подверглись беспощадному тюнингу. Новый Acura RSX никто тюнинговать не будет — во всяком случае, силовую установку, потому что теперь это электрический купеобразный кроссовер.

Пресс-служба Acura сообщает, что кроссовер RSX сделан по мотивам прошлогоднего концепта Acura Performance EV и станет первым оригинальным электромобилем марки Acura. Поступивший в продажу в прошлом году электрический кроссовер Acura ZDX, напомним, построен на джи-эмовской платформе GM BEV3, она же в прошлом Ultium. Новый Acura RSX разделит собственную, хондовскую платформу с электромобилями Honda 0 Series, анонсированными на прошлой неделе в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.

В семействе Honda 0 Series будет в общей сложности семь моделей, первыми в производство в 2026 году пойдут среднеразмерные кроссовер Honda 0 SUV и «седан» Honda 0 Saloon. Кроссовер Acura RSX встанет на конвейер ещё раньше — в конце 2025 года и будет первой моделью, которую освоит строящийся в штате Огайо высокотехнологичный производственный кластер Honda EV Hub. Здесь же, к слову, с 2026 года будет производиться электрический лифтбек Afeela 1 — первая модель совместного предприятия Sony Honda Mobility.

Официальных технических подробностей о новом Acura RSX пока нет, известно только, что он будет достаточно мощным и получит новую фирменную операционную систему Asimo OS от Хонды. Название Asimo отсылает к одноимённому человекоподобному роботу, разработку которого Honda забросила ещё в прошлом десятилетии, но использует полученный опыт для проектирования роботизированного шасси своих будущих электромобилей. До полноценной премьеры Acura RSX будет проходить дорожные испытания в фирменном камуфляжном раскрасе, показанном на заглавной фотографии.

Пропорциями кузова новый Acura RSX слегка напоминает спортивный электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E и, видимо, будет одним из его главных конкурентов на рынке. Вопреки общему замедлению спроса на электромобили продажи Ford Mustang Mach-E в США в прошлом году выросли: реализовано 51 745 шт., что на 26,9% больше продаж в 2023 году. Бензиновый Ford Mustang в кузовах купе и кабриолет в прошлом году продавался хуже электрического кроссовера — своих покупателей нашли 44 003 машины (-9,5%).

Acura тоже завершила прошлый год в минусе, продав в США 132 367 автомобилей (-9,1%), но во втором полугодии кривая спроса пошла вверх, что вкупе с расширением модельной линейки вселяет оптимизм в руководство Honda. По итогам 2025 года японская компания хочет продать в США не менее 160 000 автомобилей Acura, основной прирост должен дать новый младший бензиновый кроссовер Acura ADX, он выйдет на рынок ближайшей весной.

