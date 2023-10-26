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GM и Honda решили отказаться от планов по совместному производству дешёвых машин

26.10.2023 122 0 0

Стороны по-прежнему собираются выпускать кроссоверы Honda Prologue и Acura ZDX на базе платформы Ultium, однако новых совместных проектов, вероятно, ждать не стоит.

Американский концерн General Motors и японская компания Honda начали активно сотрудничать с 2013 года в контексте разработок, касающихся электромобилей. Стратегический альянс между ними появился в 2020-м, причём изначально предполагалось, что проекты будут в основном предназначены для реализации на североамериканском рынке, а позже они стали глобальными (рассчитанными в том числе на Южную Америку и Китай).

Подробности о стратегии развития в рамках сотрудничества General Motors и Honda появились весной прошлого года. Изначально альянс американского и японского производителей предполагал совместное использование «джи-эмовской» платформы Ultium. На ней будут базироваться пара кроссоверов – Honda Prologue и Acura ZDX, продажи стартуют в начале 2024 года. Отметим, от этих совместных планов стороны не отказываются.

На фото: Honda Prologue
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На фото: Honda Prologue
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Согласно ранее озвученной стратегии, альянс GM и Honda предполагал, что в фокусе будет версия платформы Ultium, предназначенная для массовых и недорогих электромобилей. Ожидалось, что для их создания будут применяться технологические наработки обоих производителей (включая изыскания в области производства твердотельных батарей). Предполагалось, что массовыми электромобилями окажутся в первую очередь компактные кроссоверы, а также модели в других сегментах.

На фото: Acura ZDX Type S
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На фото: Acura ZDX Type S
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По плану, новые «электрички», разработанные силами альянса, должны были стартовать на североамериканском рынке в 2027 году (позже их ждали на глобальном рынке, в том числе в Южной Америке и в Поднебесной). При этом их ценник предположительно должен был оказаться менее 30 тыс. долларов. Для сравнения, ориентировочная стартовая стоимость Honda Prologue составляет 40 тыс. долларов, а за Acura ZDX в Штатах попросят не менее 60 тыс. долларов.

На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV
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На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV
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Судя по всему, планам по выпуску недорогих электромобилей, разработанных в рамках сотрудничества GM и Honda, не суждено сбыться. О том, что стороны решили отказаться от этой идеи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японского автопроизводителя. Представитель Honda заявил, что решение было обоюдным и стало следствием «проведения некоторых исследований и анализов».

Прототип Honda e:NP2
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Прототип Honda e:NP2
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Отметим, сообщению предшествовало появление отчёта GM, указывающего на замедление роста продаж, увеличение затрат на рабочую силу и включающего в себя прогноз с довольно мрачными экономическими перспективами. В результате гендиректор General Motors Мэри Барра сообщила об отказе от цели по производству 400 тыс. электромобилей с 2022-го по середину 2024 года, а также о решении отложить на несколько месяцев вывод на рынок Chevrolet Equinox EV. Кроме того, ранее концерн отложил старт производства на заводе Orion в Мичигане «электропикапов» Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV.

Прототип Honda e:NS2
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Прототип Honda e:NS2
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По словам представителя японской компании, каждый из двух участников альянса продолжит работать над своими собственными доступными по цене электромобилями. Очевидно, у GM это будет Chevrolet Bolt EV следующего поколения, а Honda, вероятно, продолжит создавать новинки на модульной платформе e:N Architecture, предназначенные в первую очередь для китайского рынка.

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