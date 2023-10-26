GM и Honda решили отказаться от планов по совместному производству дешёвых машин

Американский концерн General Motors и японская компания Honda начали активно сотрудничать с 2013 года в контексте разработок, касающихся электромобилей. Стратегический альянс между ними появился в 2020-м, причём изначально предполагалось, что проекты будут в основном предназначены для реализации на североамериканском рынке, а позже они стали глобальными (рассчитанными в том числе на Южную Америку и Китай).

Подробности о стратегии развития в рамках сотрудничества General Motors и Honda появились весной прошлого года. Изначально альянс американского и японского производителей предполагал совместное использование «джи-эмовской» платформы Ultium. На ней будут базироваться пара кроссоверов – Honda Prologue и Acura ZDX, продажи стартуют в начале 2024 года. Отметим, от этих совместных планов стороны не отказываются.



На фото: Honda Prologue 1 / 2 На фото: Honda Prologue 2 / 2

Согласно ранее озвученной стратегии, альянс GM и Honda предполагал, что в фокусе будет версия платформы Ultium, предназначенная для массовых и недорогих электромобилей. Ожидалось, что для их создания будут применяться технологические наработки обоих производителей (включая изыскания в области производства твердотельных батарей). Предполагалось, что массовыми электромобилями окажутся в первую очередь компактные кроссоверы, а также модели в других сегментах.



На фото: Acura ZDX Type S 1 / 2 На фото: Acura ZDX Type S 2 / 2

По плану, новые «электрички», разработанные силами альянса, должны были стартовать на североамериканском рынке в 2027 году (позже их ждали на глобальном рынке, в том числе в Южной Америке и в Поднебесной). При этом их ценник предположительно должен был оказаться менее 30 тыс. долларов. Для сравнения, ориентировочная стартовая стоимость Honda Prologue составляет 40 тыс. долларов, а за Acura ZDX в Штатах попросят не менее 60 тыс. долларов.



На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV 1 / 2 На фото: актуальный Chevrolet Bolt EV 2 / 2

Судя по всему, планам по выпуску недорогих электромобилей, разработанных в рамках сотрудничества GM и Honda, не суждено сбыться. О том, что стороны решили отказаться от этой идеи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японского автопроизводителя. Представитель Honda заявил, что решение было обоюдным и стало следствием «проведения некоторых исследований и анализов».



Прототип Honda e:NP2 1 / 2 Прототип Honda e:NP2 2 / 2

Отметим, сообщению предшествовало появление отчёта GM, указывающего на замедление роста продаж, увеличение затрат на рабочую силу и включающего в себя прогноз с довольно мрачными экономическими перспективами. В результате гендиректор General Motors Мэри Барра сообщила об отказе от цели по производству 400 тыс. электромобилей с 2022-го по середину 2024 года, а также о решении отложить на несколько месяцев вывод на рынок Chevrolet Equinox EV. Кроме того, ранее концерн отложил старт производства на заводе Orion в Мичигане «электропикапов» Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV.



Прототип Honda e:NS2 1 / 2 Прототип Honda e:NS2 2 / 2

По словам представителя японской компании, каждый из двух участников альянса продолжит работать над своими собственными доступными по цене электромобилями. Очевидно, у GM это будет Chevrolet Bolt EV следующего поколения, а Honda, вероятно, продолжит создавать новинки на модульной платформе e:N Architecture, предназначенные в первую очередь для китайского рынка.

