Кроссовер Honda Prologue, который сделан вместе с GM: техника, комплектации и цена

Дизайн серийного электрокросса Honda Prologue показали в октябре прошлого года. Теперь же американское подразделение Хонды поделилось подробностями о технике. Правда, все характеристики пока так и не раскрыты, да и те, что известны, еще носят предварительный характер. Зато компания обнародовала комплектации и их оснащение, плюс объявлена примерная стартовая цена. Но к ней вернемся позже.
Напомним, пятиместный Prologue создан специально для Северной Америки, причем это не самостоятельная разработка Honda: в основе паркетника лежит платформа Ultium концерна General Motors, на которой также построены, например, «зеленые» Chevrolet Blazer EV и Chevrolet Equinox EV. К слову, на той же «тележке» базируется и электрокросс премиального суббренда Хонды – Acura ZDX (но у него иная начинка).
Длина Honda Prologue равна 4877 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1643 мм, расстояние между осями – 3094 мм. Заявленный объем багажника – 714 литров (по американской методике), со сложенными спинками второго ряда этот показатель составит 1634 литра. Про отсек спереди сама компания не сообщила, но местные профильные медиа пишут, что его нет.
Кроссовер предложат с одним или двумя электромоторами, то есть с передним или полным приводом. Причем за доплату двухмоторную установку можно заказать как для базовой версии EX, так и для «средней» комплектации Touring, ну а топовый Prologue Elite ее имеет по умолчанию. Мощность каждого из двигателей еще не озвучена, но известна совокупная отдача полноприводного кросса – 292 л.с. и 451 Нм. Батарея пока одна – емкостью 85 кВт*ч, запас хода переднеприводного варианта – 483 км по американскому циклу EPA. Для модели предусмотрено зарядное устройство постоянного тока мощностью до 155 кВт*ч (к слову, у родственного Chevrolet Blazer EV есть устройство постоянного тока на 190 кВт*ч).
У всех версий Honda Prologue есть виртуальная приборка (11 дюймов), мультимедийная система с тачскрином диагональю 11,3 дюйма, восемь подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).
Начиная с исполнения Touring появляются кожаный салон, «память» настроек водительского сиденья и панорамный люк в крыше. Топ-версия Elite вдобавок имеет вентиляцию передних кресел, подогрев руля, проекционный дисплей и режим движения Sport. Кроссовер в версиях EX и Touring «стоит» на 19-дюймовых колесах, у Elite – 21-дюймовые диски.
В Honda заявили, что цена Prologue будет начинаться с отметки примерно 40 000 долларов – это без учета налогов и доставки, но и без учета льгот. Для сравнения, цена родственного Chevrolet Blazer EV – минимум 56 715 долларов (у электрокара Шеви была и «бюджетная» версия за 45 000 долларов, но в итоге от нее отказались).
В США продажи электрокроссовера Honda Prologue стартуют в следующем году. А в 2025-м марка намерена вывести на американский рынок электрокар уже собственной разработки.
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хорошие пропорции...
если бы это ещё и ехало как полагается, был бы прям дримкар.
а так нет