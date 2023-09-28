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  • Кроссовер Honda Prologue, который сделан вместе с GM: техника, комплектации и цена

Кроссовер Honda Prologue, который сделан вместе с GM: техника, комплектации и цена

28.09.2023 115 1 0

Электрический паркетник японской марки будет доступен с одним или двумя электромоторами на выбор, батарея едина для всех версий.

Дизайн серийного электрокросса Honda Prologue показали в октябре прошлого года. Теперь же американское подразделение Хонды поделилось подробностями о технике. Правда, все характеристики пока так и не раскрыты, да и те, что известны, еще носят предварительный характер. Зато компания обнародовала комплектации и их оснащение, плюс объявлена примерная стартовая цена. Но к ней вернемся позже.

Базовый Honda Prologue
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Базовый Honda Prologue
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Напомним, пятиместный Prologue создан специально для Северной Америки, причем это не самостоятельная разработка Honda: в основе паркетника лежит платформа Ultium концерна General Motors, на которой также построены, например, «зеленые» Chevrolet Blazer EV и Chevrolet Equinox EV. К слову, на той же «тележке» базируется и электрокросс премиального суббренда Хонды – Acura ZDX (но у него иная начинка).

Длина Honda Prologue равна 4877 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1643 мм, расстояние между осями – 3094 мм. Заявленный объем багажника – 714 литров (по американской методике), со сложенными спинками второго ряда этот показатель составит 1634 литра. Про отсек спереди сама компания не сообщила, но местные профильные медиа пишут, что его нет.

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Кроссовер предложат с одним или двумя электромоторами, то есть с передним или полным приводом. Причем за доплату двухмоторную установку можно заказать как для базовой версии EX, так и для «средней» комплектации Touring, ну а топовый Prologue Elite ее имеет по умолчанию. Мощность каждого из двигателей еще не озвучена, но известна совокупная отдача полноприводного кросса – 292 л.с. и 451 Нм. Батарея пока одна – емкостью 85 кВт*ч, запас хода переднеприводного варианта – 483 км по американскому циклу EPA. Для модели предусмотрено зарядное устройство постоянного тока мощностью до 155 кВт*ч (к слову, у родственного Chevrolet Blazer EV есть устройство постоянного тока на 190 кВт*ч).

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У всех версий Honda Prologue есть виртуальная приборка (11 дюймов), мультимедийная система с тачскрином диагональю 11,3 дюйма, восемь подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). 

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Начиная с исполнения Touring появляются кожаный салон, «память» настроек водительского сиденья и панорамный люк в крыше. Топ-версия Elite вдобавок имеет вентиляцию передних кресел, подогрев руля, проекционный дисплей и режим движения Sport. Кроссовер в версиях EX и Touring «стоит» на 19-дюймовых колесах, у Elite – 21-дюймовые диски.

В Honda заявили, что цена Prologue будет начинаться с отметки примерно 40 000 долларов – это без учета налогов и доставки, но и без учета льгот. Для сравнения, цена родственного Chevrolet Blazer EV – минимум 56 715 долларов (у электрокара Шеви была и «бюджетная» версия за 45 000 долларов, но в итоге от нее отказались).

В США продажи электрокроссовера Honda Prologue стартуют в следующем году. А в 2025-м марка намерена вывести на американский рынок электрокар уже собственной разработки.

кроссовер США авторынок электромобиль General Motors новинки Honda Honda Prologue

 

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1 комментарий
28.09.2023 23:43
dodgeram

хорошие пропорции...
если бы это ещё и ехало как полагается, был бы прям дримкар.
а так нет

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