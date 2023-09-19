Новый Volkswagen Tiguan: округлый дизайн, «умная» шайба и широкая моторная гамма

Паркетник сохранил бензиновые и дизельные двигатели, при этом в Европе основная ставка, разумеется, сделана на гибриды – и таких версий стало больше.

Самый первый Volkswagen Tiguan дебютировал в 2007 году, в следующее поколение кроссовер перешел в 2016-м, а полноценный рестайлинг «второй» SUV пережил в 2020-м. Тигуан стал одной из самых востребованный моделей марки: с момента своего появления он разошелся по всему миру тиражом свыше 7,6 млн экземпляров. И вот представлен кросс третьей генерации. К слову, по данным немецких профильных СМИ, предшественник останется в строю, но только в растянутой версии Allspace: замена семиместного варианта появится в 2025-м, причем ее переименуют в Tayron (сейчас это название носит китайский брат прежнего Тигуана).

Три поколения Volkswagen Tiguan

В основе «третьего» VW Tiguan лежит платформа MQB Evo, благодаря чему, как и в случае со свежим универсалом VW Passat, опционально для кроссовера стала доступна адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. А вот механики в Европе больше нет – только DSG.



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В длину «старосветский» паркетник прибавил 30 мм (теперь 4539 мм), высота увеличилась на символичные 4 мм до 1639 мм. Ширина и колесная база и вовсе не изменились – 1842 и 2680 мм соответственно. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,28 вместо 0,33 у предыдущего SUV. В Volkswagen также заявили о том, что несмотря на незначительное изменение длины, багажник кроссовера стал вместительнее: теперь 652 литра против 615 литров у предшественника.



Внешность сделана в актуальном «округлом» стиле марки, больше характерном для «электричек». За доплату предусмотрена матричная оптика IQ.Light HD (по 19 200 светодиодов в каждой фаре). Модели положены колеса диаметром до 20 дюймов. Как и прежде, клиенты также смогут выбрать кроссовер с «оспортивленным» пакетом R-Line (красно-оранжевый SUV на фото), фишки такого Тигуана – радиаторная решетка с сеткой вместо горизонтальных блестящих полосок и более агрессивные бамперы.



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Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем второй планшет возвышается над передней панелью. Дисплей мультимедиа MIB4 может быть диагональю 12,9 или 15 дюймов, в нижнюю часть его корпуса встроены сенсорные полоски, с помощью которых можно настроить «климат».

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Volkswagen Tiguan лишился привычного селектора коробки – за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. А на центральном тоннеле отныне расположена шайба с небольшим экранчиком: кругляш можно использовать для выбора режима движения и регулировки громкости мультимедиа-системы, вдобавок он способен менять подсветку и диодный рисунок на глянцевых вставках, которые красуются на панели и дверях.



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В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей, передние кресла ergoAcrive с вентиляцией и функцией массажа и система дистанционной парковки (ею можно управлять со смартфона). Также есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.



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У нового Тигуана оказалась широкая моторная гамма. Однако чисто бензиновой версии с 1.5 TSI в Европе уже не будет, вместо нее – «мягкий» гибрид с турбочетверкой 1.5 eTSI (130 или 150 л.с.), имеющей систему отключения половины цилиндров и 48-вольтовый стартер-генератор (отдача довеска – 20 л.с.), который помогает в первые секунды разгона. «Мягкогибридные» Тигуаны комплектуются 7DSG, такие машины бывают только с передним приводом. «Традиционные» варианты – это бензиновый 2.0 TSI (204 или 265 л.с.) и турбодизель 2.0 TDI (150 или 193 л.с.), они тоже оснащены 7DSG. VW Tiguan с двухлитровым бензиновым двигателем по умолчанию полноприводный, дизельному паркетнику система 4Motion положена только в самой мощной версии.



Ну а подзаряжаемых гибрида Tiguan eHybrid теперь два, техника у них такая же, как у нового Passat eHybrid: на смену турбомотору 1.4 TSI пришел двигатель 1.5 TSI, работающий по экономичному циклу Миллера; в шестиступенчатую eDSG встроен электромотор. На базовой версии ДВС выдает 150 л.с., совокупная мощность системы – 204 л.с. Второе исполнение имеет 177-сильный 1.5 TSI, суммарная отдача – 272 л.с. Батарея тоже новая – емкостью 19,7 кВт*ч. Только на электротяге такой паркетник сможет проехать 100 км, общий запас хода – около 1000 км. Напомним, у предшественника 245-сильная установка.



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На европейский рынок Volkswagen Tiguan нового поколения выйдет в первом квартале следующего года. По предварительным данным, в Германии стартовая цена кроссовера составит 36 600 евро, тогда как «второй» паркетник там сейчас стоит от 32 930 евро. В России же у нового SUV теперь только «параллельное» будущее.

