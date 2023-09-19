Гибридные авто ×
  • Новый Volkswagen Tiguan: округлый дизайн, «умная» шайба и широкая моторная гамма

Новый Volkswagen Tiguan: округлый дизайн, «умная» шайба и широкая моторная гамма

19.09.2023 10666 4 0

Паркетник сохранил бензиновые и дизельные двигатели, при этом в Европе основная ставка, разумеется, сделана на гибриды – и таких версий стало больше.

Самый первый Volkswagen Tiguan дебютировал в 2007 году, в следующее поколение кроссовер перешел в 2016-м, а полноценный рестайлинг «второй» SUV пережил в 2020-м. Тигуан стал одной из самых востребованный моделей марки: с момента своего появления он разошелся по всему миру тиражом свыше 7,6 млн экземпляров. И вот представлен кросс третьей генерации. К слову, по данным немецких профильных СМИ, предшественник останется в строю, но только в растянутой версии Allspace: замена семиместного варианта появится в 2025-м, причем ее переименуют в Tayron (сейчас это название носит китайский брат прежнего Тигуана).

Три поколения Volkswagen Tiguan

В основе «третьего» VW Tiguan лежит платформа MQB Evo, благодаря чему, как и в случае со свежим универсалом VW Passat, опционально для кроссовера стала доступна адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. А вот механики в Европе больше нет – только DSG.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В длину «старосветский» паркетник прибавил 30 мм (теперь 4539 мм), высота увеличилась на символичные 4 мм до 1639 мм. Ширина и колесная база и вовсе не изменились – 1842 и 2680 мм соответственно. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,28 вместо 0,33 у предыдущего SUV. В Volkswagen также заявили о том, что несмотря на незначительное изменение длины, багажник кроссовера стал вместительнее: теперь 652 литра против 615 литров у предшественника.

Внешность сделана в актуальном «округлом» стиле марки, больше характерном для «электричек». За доплату предусмотрена матричная оптика IQ.Light HD (по 19 200 светодиодов в каждой фаре). Модели положены колеса диаметром до 20 дюймов. Как и прежде, клиенты также смогут выбрать кроссовер с «оспортивленным» пакетом R-Line (красно-оранжевый SUV на фото), фишки такого Тигуана – радиаторная решетка с сеткой вместо горизонтальных блестящих полосок и более агрессивные бамперы.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем второй планшет возвышается над передней панелью. Дисплей мультимедиа MIB4 может быть диагональю 12,9 или 15 дюймов, в нижнюю часть его корпуса встроены сенсорные полоски, с помощью которых можно настроить «климат». 

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Volkswagen Tiguan лишился привычного селектора коробки – за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. А на центральном тоннеле отныне расположена шайба с небольшим экранчиком: кругляш можно использовать для выбора режима движения и регулировки громкости мультимедиа-системы, вдобавок он способен менять подсветку и диодный рисунок на глянцевых вставках, которые красуются на панели и дверях.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей, передние кресла ergoAcrive с вентиляцией и функцией массажа и система дистанционной парковки (ею можно управлять со смартфона). Также есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

У нового Тигуана оказалась широкая моторная гамма. Однако чисто бензиновой версии с 1.5 TSI в Европе уже не будет, вместо нее – «мягкий» гибрид с турбочетверкой 1.5 eTSI (130 или 150 л.с.), имеющей систему отключения половины цилиндров и 48-вольтовый стартер-генератор (отдача довеска – 20 л.с.), который помогает в первые секунды разгона. «Мягкогибридные» Тигуаны комплектуются 7DSG, такие машины бывают только с передним приводом. «Традиционные» варианты – это бензиновый 2.0 TSI (204 или 265 л.с.) и турбодизель 2.0 TDI (150 или 193 л.с.), они тоже оснащены 7DSG. VW Tiguan с двухлитровым бензиновым двигателем по умолчанию полноприводный, дизельному паркетнику система 4Motion положена только в самой мощной версии.

Ну а подзаряжаемых гибрида Tiguan eHybrid теперь два, техника у них такая же, как у нового Passat eHybrid: на смену турбомотору 1.4 TSI пришел двигатель 1.5 TSI, работающий по экономичному циклу Миллера; в шестиступенчатую eDSG встроен электромотор. На базовой версии ДВС выдает 150 л.с., совокупная мощность системы – 204 л.с. Второе исполнение имеет 177-сильный 1.5 TSI, суммарная отдача – 272 л.с. Батарея тоже новая – емкостью 19,7 кВт*ч. Только на электротяге такой паркетник сможет проехать 100 км, общий запас хода – около 1000 км. Напомним, у предшественника 245-сильная установка.

1 / 2
2 / 2

На европейский рынок Volkswagen Tiguan нового поколения выйдет в первом квартале следующего года. По предварительным данным, в Германии стартовая цена кроссовера составит 36 600 евро, тогда как «второй» паркетник там сейчас стоит от 32 930 евро. В России же у нового SUV теперь только «параллельное» будущее.

кроссовер авторынок новинки гибридные авто Volkswagen Volkswagen Tiguan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
19.09.2023 17:44
Алексей

Дизайн на любителя.
По размерам чуть меньше моего Дашинга)
Внутри какой то китайский дизайн, куча всяких красненьких штучек, как китайцы любят))
Даже правый подрулевой переключатель коробки передач как у Дашинга)))
Надеюсь хоть едет хорошо как раньше.

19.09.2023 20:39
Анатолий

У меня были 2 тигуана: 2009 и 2013 2.0 TSI 1й генерации в хороших комплектациях. Сейчас т-н 2й генерации переднеприводный 150 лс более простой.
Делал покупку в 2021 попроще из экономических и других соображений (хотел обновить авто и убрать мало востребованный полный привод). Два первых были аналогичны, 3й же чем-то обрадовал (расход около 7 л/100км против 9 на прежних при равных дорожных условиях, лучшее торпедо с приборами, газовые упоры капота, электрообогрев лобового стекла), а чем-то разочаровал: неудобный багажник с колёсными арками внутри вместо боковых стенок с лючками (теперь понимаю как добавляют литры объёма багажника с потерей его удобства), ключ вместо кнопки пуска, отсутствие бес ключевого доступа, глянцевые стекло тач скрин панели дополнительных систем очень быстро загрязняется, не продуманная задняя нижняя юбка под задним бампером которую я чуть не потерял после парковки у бордюра, есть и другие мелочи, которые портят жизнь и которых ранее не было.
Пока до конца не понимаю что ждать от коробки DSJ.
Пока за 2 года пробег около 22000 км. Не много.
Не знаю, как проявит себя 3я генерация, а по поводу 2й могу сказать, что если убрать нюансы связанные с низшей комплектацией моего авто, немецкие инженеры порой снижают уровень саоих новых авто.
Покупка нового авто мне "не грозит", но мне и раньше специалисты говорили, что новое - не всегда значит лучшее. А дальше пусть каждый решает сам: иметь или не иметь, тем более, что ценник после моей покупки вырос почти в 2 раза.
И ещё, на сколько нужны эти навороты обычным людям, например колеса 20 дюймов? А все остальное хорошее у Тиграна уже есть почему я и езжу на 3м Тигуане, а не на RAV4, KIA, Nissan...

19.09.2023 21:11
Яшка

В заметке ниже китайский Kaiyi x3 стоит от 20 тыс евро.Так что берите китайца и нафиг этот Тигуан не нужен.

19.09.2023 21:42
dodgeram

по внешке и салону - определённо было лучше

Новые статьи

Статьи / Дороги В Муром и Арзамас по новой трассе М-12: считаем расходы Мы проехали по открытой на днях трассе «Восток» – оценили уровень удобства, сервиса, безопасности и, конечно, прикинули, во что обойдется поездка. 11735 4 5 19.09.2023
Статьи / Популярные вопросы Спровоцировал аварию и скрылся: как наказать виновника бесконтактного ДТП Понятия «бесконтактного ДТП» официально не существует, а сами бесконтактные ДТП при этом существовали всегда. А с ними всегда рука об руку идут и проблемы с официальным установлением виновни... 541 1 0 18.09.2023
Статьи / История Le Car: как во Франции создали свой Mini и почему Renault 5 стал бестселлером В мире существует несколько культовых переднеприводных малолитражек – к примеру, английский Mini сэра Алека Иссигониса или Volkswagen Golf первого поколения с дизайном от Джорджетто Джуджаро... 1612 14 3 16.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23935 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19427 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17826 10 0 08.08.2023
Change privacy settings