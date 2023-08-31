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Новый Volkswagen Passat: только универсал, зато больше и вместительнее

31.08.2023 230 2 0

«Немец» сохранил бензиновые и дизельные моторы, но в Европе основная ставка сделана, разумеется, на электрифицированные версии, и их теперь больше.

Самый первый Volkswagen Passat дебютировал в 1973-м. На протяжении почти полувека это было отдельное семейство, однако в последние годы сегмент непремиальных легковушек сегментов D и E растерял покупателей в Европе, так что еще в 2022-м марка вывела со «старосветского» рынка седан поколения B8. Ну а Пассат новой, девятой по счету генерации с индексом B9 предложат исключительно в кузове универсал. Причем «немец» теперь еще больше унифицирован с Skoda Superb (премьера свежего «чеха» впереди): по сути, это разновидность Суперба, выпуск обеих моделей наладят в Братиславе (прежний Фольксваген делают в Германии). При этом сама Шкода все-таки оставит выбор покупателям: грядущий Superb все так же будет доступен не только в виде «сарая», но и как лифтбек. Ну а альтернативной немецкому седану стал электрический лифтбек Volkswagen ID.7. Но вернемся к герою нашей новости.

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В основе VW Passat Variant B9 лежит доработанная платформа MQB с приставкой Evo. В частности, благодаря модернизации за доплату для универсала отныне предусмотрена адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. А вот механики больше нет – только DSG.

Внешность оформили в стиле «электричек» Volkswagen – резких линий и граней почти не осталось. К слову, Пассат является самым обтекаемым универсалом марки: коэффициент аэродинамического сопротивления Cd составляет 0,25 против 0,31 у предшественника. Одновременно представлен «сарай» со спортивным обвесом R-Line (белая машина на фирменных фото), фишки такой версии – более агрессивные бамперы и радиаторная решетка с черной сеткой вместо блестящих горизонтальных полосок.

Сам автомобиль стал крупнее: по сравнению с предыдущим универсалом длина выросла на 144 мм до 4917 мм, ширину увеличили на 20 мм до 1852 мм, колесная база – 2841 мм (+50 мм). И лишь высота практически не изменилась (1506 мм).

В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом второй дисплей возвышается над передней панелью. Планшет мультимедиа может быть диагональю 12,9 или 15 дюймов, в его корпус – в нижней части – также встроены сенсорные полоски, которые отвечают за управление «климатом». На руле – аналоговые кнопки, ведь сенсоры там клиентам марки не нравятся. Вместо привычного селектора коробки теперь подрулевой рычажок.

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Расстояние между рядами кресел увеличено на 50 мм. Объем багажника нового VW Passat Variant – 690 литров, что на 40 литров больше, чем у предыдущей модели. А со сложенными спинками второго ряда этот показатель составляет 1920 литров против 1780 литров у предшественника.

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В списке оборудования также значатся матричные фары IQ.Ligh, проекционный дисплей, передние сиденья ergoAcrive с вентиляцией и функцией массажа, плюс многочисленные электронные ассистенты (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

В новом поколении VW Passat сохранил чисто бензиновые и дизельные исполнения. Первая линейка включает 2.0 TSI на 204 или 265 л.с. А у турбодизеля 2.0 TDI три версии – с отдачей 122, 155 или 193 л.с. Все перечисленные модификации комплектуются семиступенчатой коробкой DSG, при этом самые мощные варианты – с полным приводом 4Motion.

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Но основная ставка в Европе, разумеется, сделана на электрифицированные версии. Так, в гамме Пассата впервые появился «мягкий» гибрид: бензиновая турбочетверка 1.5 eTSI (150 л.с.) дополнительно имеет систему отключения половины цилиндров и 48-вольтовый стартер-генератор (отдача довеска – 20 л.с.), который помогает в первые секунды разгона. Этому универсалу тоже положена коробка 7DSG.

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А подзаряжаемых гибрида теперь два, они называются Passat eHybrid (прежде был Passat GTE), и у них новая начинка. На смену турбомотору 1.4 TSI пришел движок 1.5 TSI, который работает по экономичному циклу Миллера; в шестиступенчатую DSG встроен 115-сильный электродвигатель. Мощность ДВС базового VW Passat eHybrid составляет 150 л.с., совокупная отдача системы – 204 л.с. Вторая версия имеет 177-сильный 1.5 TSI, суммарная мощность такого универсала – уже 272 л.с. Подзаряжаемым гибридам досталась более емкая батарея – 19,7 кВт*ч против 10,6 кВт*ч у прежнего Passat GTE. Заявлено, что только на электротяге Passat eHybrid сможет проехать около 100 км, общий запас хода – 1000 км.

Публичную премьеру новый Пассат справит на выставке в Мюнхене, которая откроется 5 сентября. По данным немецких СМИ, на родине Фольксвагена свежий Passat Variant обойдется минимум в 39 995 евро (предшественник там стоит от 38 850 евро), но в продажу модель поступит только в следующем году.

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2 комментария
31.08.2023 12:48
Валерий

Интересно - версия Alltrack будет?

31.08.2023 14:32
Петя Иванов

Последний Фольксваген. Далее электро VWLGBT+

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