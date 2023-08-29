Салоны новых Skoda Kodiaq и Superb: «крутилки» с экранами внутри и другие фокусы

Компания Skoda продолжает потихоньку рассекречивать новые поколения моделей Kodiaq и Superb, сегодня опубликованы первые официальные фотографии интерьеров, главной особенностью которых оказались три настраиваемые рукоятки блока микроклимата, они получили название Skoda Smart Dials.

В июне Skoda раскрыла основные технические характеристики кроссовера Kodiaq второго поколения, в июле сделала то же самое в отношении флагманской легковушки Superb четвёртого поколения, а вот интерьеры этих двух моделей рассекречены синхронно, потому что они предлагают одинаковый набор инноваций, разница сводится лишь к деталями оформления и мелким компоновочным нюансам.

Новый Skoda Kodiaq

Итак, «второй» Kodiaq и «четвёртый» Superb получили настраиваемый полностью виртуальный 10-дюймовый щиток приборов, дополненный проекционным экраном на лобовом стекле, и отдельно стоящий 13-дюймовый мультимедийный экран. У Kodiaq передняя панель по форме напоминает гантель, что визуально роднит его с предшественником, а щиток приборов вместо одного верхнего козырька имеет два боковых — зачем они нужны, не очень понятно.



Новый Skoda Kodiaq

У Superb передняя панель имеет условно V-образную форму с чётким делением по горизонтали, верхняя часть — это декоративный ряд вертикальных чёрных прутьев, сливающихся с боковыми дефлекторами системы вентиляции. Щиток приборов у Superb накрыт традиционным верхним козырьком.

Новый Skoda Superb

Дизайн дверных карт у грядущих чешских новинок совершенно разный, при этом обе модели имеют как бы парящие ручки отпирания замков. Селектор АКП переехал с центрального тоннеля на правую сторону рулевой колонки, управление дворниками «по-мерседесовки» перенесено на левый подрулевой рычажок, что, прямо скажем, сомнительное с точки зрения эргономики решение.



Новый Skoda Superb

Версий с МКП у Kodiaq и Superb больше не будет, так что центральный тоннель стал визуально чище и вместительнее. Интересно, что у Superb на центральном тоннеле осталась клавиша управления стояночным тормозом, у Kodiaq она находится слева от руля на передней панели. Слот с беспроводной зарядкой для сматрфона есть у обеих моделей, но у Superb он рассчитан на одну «трубку», у Kodiaq — на две.



Новый Skoda Kodiaq 1 / 2 Новый Skoda Superb 2 / 2

Система Skoda Smart Dials с настраиваемыми «крутилками» преподносится пиарщиками чешской марки как нечто революционное, хотя похожее решение мы уже видели у Land Rover и ряда китайских моделей, причём Land Rover от этого решения уже отказался, убрав все климатические настройки в экран мультимедийной системы.

Skoda Smart Dials — это три ротационно-нажимные рукоятки со встроенными в них 32-миллиметровыми круглыми экранчиками, на которых отображается задействованная функция. Крайние рукоятки могут управлять температурой воздуха, подогревом и вентиляцией сидений, центральная — громкостью аудиосистемы, распределением воздушных потоков, режимами кондиционера, скоростью вентилятора, ездовыми режимами и масштабом карты навигационной системы. Центральную рукоятку можно одновременно нагрузить только четырьмя функциями из шести возможных, настройка производится через экран мультимедийной системы.



Новый Skoda Kodiaq

В оснащении, кроме того, заявлены четыре порта USB-C мощностью 45 Вт для зарядки гаджетов и 15-ваттный порт USB-C на зеркале заднего вида для удобства подключения видеорегистратора. Передние кресла могут снабжены пневмомассажёрами. Базовая тканевая отделка на 100% изготовлена из переработанного полиэстера, для производства альтернативной кожаной отделки используются экологически чистые технологии.



Новый Skoda Superb

Полноценная премьера нового Skoda Kodiaq состоится в сентябре, новый Superb придётся подождать до ноября.

