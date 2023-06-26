Новый Skoda Kodiaq: свежие официальные фото и подробности

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к кроссоверу Kodiaq второй генерации, премьера которого намечена на осень: опубликованы новые фото замаскированного тестового прототипа, вдобавок раскрыты основные характеристики. Напомним, «первый» SUV дебютировал в 2016 году, рестайлинг он пережил в 2021-м.

Skoda Kodiaq остался родственником Volkswagen Tiguan («немец» тоже скоро перейдет в новое поколение) – в основе паркетников лежит доработанная тележка MQB с приставкой Evo. Длина модели чешской марки увеличена на 61 мм до 4758 мм, а вот ширина и высота, напротив, урезаны: теперь 1864 и 1657 мм соответственно (на 18 и 4 мм меньше по сравнению с предшественником). Колесная база не изменилась – 2791 мм.

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О радикальной смене имиджа речь не идет – это, скорее, эволюция актуального экстерьерного дизайна Шкоды. Например, Кодиаку даже оставили дополнительные секции под фарами. Впрочем, сама оптика все же иная – модели обещаны матричные фары нового поколения. Объявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,318 до 0,292. Паркетнику положены колеса диаметром от 17 до 20 дюймов.



Как и прежде, Skoda Kodiaq предложат с пяти- или семиместным салоном. Отдельных фото интерьера пока нет, но и на имеющихся снимках видно, что экран мультимедийной системы (12,9 дюйма) отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. К слову, у китайского Кодиака «парящий» планшет появился еще в прошлом году. Кроме того, в Skoda сообщили, что у трехрядного паркетника крыша над галеркой стала выше (+15 мм). Объем багажника пятиместного SUV вырос с 835 до 910 литров, семиместного – с 270 до 340 литров (за третьим рядом; со сложенным третьим рядом – с 765 до 845 литров).



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Кроссовер лишился привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок («механики» больше нет). А на центральном тоннеле разместили охлаждаемую площадку для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Вдобавок для Кодиака предусмотрена улучшенная адаптивная подвеска DCC.



Кроссоверу оставили бензиновые и дизельные двигатели, при этом модель впервые обрела подзаряжаемую гибридную версию iV. Всего же у нового Skoda Kodiaq пять модификаций. «Традиционные» машины оснащаются турбодизелем 2.0 TDI (150 или 193 л.с.) или бензиновой турбочетверкой 2.0 TSI (204 л.с.), далее идет мягкогибридный кросс с бензиновым 1.5 TSI (150 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором. Эти варианты укомплектованы семиступенчатой коробкой DSG. А подзаряжаемый гибрид Kodiaq iV получил тот же 1.5 TSI, плюс электромотор, батарею емкостью 25,7 кВт*ч и 6DSG. Совокупная отдача такого паркетника – 204 л.с., только на электротяге он сможет проехать более 100 км. Машины с 193-сильным 2.0 TDI и 204-сильным 2.0 TSI имеют полный привод, остальные варианты – переднеприводные.



По предварительным данным, «второй» Skoda Kodiaq поступит в продажу в начале следующего года. В России же новый кроссовер если и появится, то только по схеме параллельного импорта.



Между тем на осень у Шкоды запланирована еще одна глобальная премьера: к дебюту готовится семейство Superb новой генерации.