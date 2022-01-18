Skoda показала салон другого Kodiaq: новая панель и прилепленный планшет

Чешская марка поделилась новыми картинками рестайлингового кросса, предназначенного для Китая. Такая модель отличилась от глобальной версии не только перекроенным интерьером, но и более спортивным обликом.

В Европе модернизированный Skoda Kodiaq раскрылся еще весной 2021-го, осенью того же года представили и российский посвежевший вариант. А вот в Китае обновленная модель только готовится к дебюту. Эскизы кроссовера для КНР опубликовали в ноябре, неделю назад появились официальные фото, но на них показали лишь экстерьер. И вот, наконец, полноценные изображения интерьера. Напомним, в Поднебесной у Kodiaq две модификации: помимо «традиционного» SUV там еще продают купеобразный пятиместный паркетник с приставкой GT в названии.

Салон китайского обновленного Skoda Kodiaq 1 / 2 Салон китайского обновленного Skoda Kodiaq 2 / 2

Если глобальный Кодиак после рестайлинга внутри почти не изменился, то у китайского кросса салон новый: модель получила «многослойную» переднюю панель, к которой прилеплен тачскрин мультимедийной системы (у «мирового» SUV экран встроен в панель). Дисплей — диагональю 12,1 дюйма, тогда как в других странах максимум 9,2 дюйма. Центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными, а боковые (они по-прежнему вертикальные) теперь «пронзает» серебристая декоративная вставка. Кроме того, у такого Kodiaq «спортивные» передние кресла и усеченное рулевое колесо. Ну а сенсорный блок управления «климатом» в КНР кроссовер обрел еще в прошлом году.



Салон китайского обновленного Skoda Kodiaq 1 / 2 Салон китайского обновленного Skoda Kodiaq 2 / 2

Что же касается экстерьера, то оптика и радиаторная решетка стандартному китайскому SUV достались от «мирового» Кодиака, но бамперы – как у «заряженного» Kodiaq RS. Кстати, аналогичным образом Skoda поступила и с местной новой Octavia: у лифтбека с приставкой Pro облик в стиле глобальной «эрэски». Любопытно, что купеобразный Kodiaq GT внешне почти не изменился, хотя его салон тоже перекроили. Обновки «купе» снаружи – черная окантовка радиаторной решетки вместо хромированной (но сама решетка прежняя), чуть подретушированный задний бампер, трапециевидные патрубки выпускной системы вместо круглых да 20-дюймовые колеса (дореформенной модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые).



Китайский обновленный Skoda Kodiaq (красный кросс — купеобразный Kodiaq GT) 1 / 3 Китайский обновленный Skoda Kodiaq (красный кросс — купеобразный Kodiaq GT) 2 / 3 Китайский обновленный Skoda Kodiaq (красный кросс — купеобразный Kodiaq GT) 3 / 3

Технику менять не стали. В Китае стандартный Skoda Kodiaq и купеобразный Kodiaq GT имеют бензиновую «турбочетверку» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетники с 220-сильным двигателем доступны с полным приводом.



Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS) 1 / 5 Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS) 2 / 5 Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS) 3 / 5 Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS) 4 / 5 Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS) 5 / 5

Продажи обновленного семейства стартуют в ближайшие месяцы. «Купе» Kodiaq GT за пределы китайского рынка выводить по-прежнему не собираются. Зато в Европе вот-вот появится электрический кросс Skoda Enyaq Coupe iV.

