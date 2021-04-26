Другой обновлённый Skoda Kodiaq: без перемен во внешности, зато есть купеобразная версия

Компания Шкода выводит свой посвежевший паркетник на китайский рынок. Внешне кросс не изменился, зато он стал богаче. А еще только в Китае наряду с «традиционным» кроссовером продают купеобразную версию, с приставкой GT.

Пару недель назад Skoda представила глобальный рестайлинговый Kodiaq: модели подправили внешность, плюс расширен список оборудования. До европейских дилеров кроссоверы доберутся летом, у нас же такой SUV ожидается осенью. А вот китайский Кодиак модернизирован по урезанной программе – «их» кроссу дизайн экстерьера менять не стали, но есть обновки в салоне, вдобавок перетряхнули комплектации. Такой паркетник СП SAIC Volkswagen, которое и отвечает за выпуск машин для местного рынка, относит к 2021 модельному году. Любопытно, что в КНР посвежевший SUV показали еще в ноябре прошлого года, тогда же начали принимать предварительные заявки. Однако лишь на днях был дан старт «живым» продажам.

Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 1 / 3 Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 2 / 3 Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 3 / 3

Итак, китайский Skoda Kodiaq-2021 теперь уже «в базе» имеет мультимедийную систему с тачскрином диагональю 9,2 дюйма (раньше был 8-дюймовый) и голосовым управлением. Как и прежде, начиная со второго по старшинству варианта исполнения, появляется виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма. К слову, у глобального кросса мультимедиа с крупным дисплеем (те же 9,2”) есть только в дорогих версиях, а цифровые приборы для него и вовсе опция. Кроме того, «поднебесному» Кодиаку достался сенсорный блок управления климат-контролем, тогда как «мировой» паркетник сохранил шайбы и физические кнопки. Ну и еще в КНР кресла кроссовера отныне обиты перфорированной кожей. Модель бывает пяти- или семиместной.



Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 1 / 3 Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 2 / 3 Skoda Kodiaq 2021 модельного года для Китая 3 / 3

Между тем в Китае вместе с «традиционным» паркетником еще доступен купеобразный Kodiaq GT (он же на заглавном фото). Напомним, эта версия дебютировала в 2018-м, ее тоже производит СП SAIC и Volkswagen, в других странах «купе» не продают. В 2021 модельном году Skoda Kodiaq GT (он строго пятиместный) обрел аналогичные экран мультимедиа-системы и блок управления «климатом», рисованные приборы у него идут по умолчанию (так было и у дореформенной модели), плюс крыша отныне окрашена в черный, в том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал и надпись с названием марки на корме.



Техника у китайских кроссоверов прежняя: оба предлагаются с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетники с 220-сильным мотором имеют полный привод.

Skoda Kodiaq GT 2021 модельного года 1 / 5 Skoda Kodiaq GT 2021 модельного года 2 / 5 Skoda Kodiaq GT 2021 модельного года 3 / 5 Skoda Kodiaq GT 2021 модельного года 4 / 5 Skoda Kodiaq GT 2021 модельного года 5 / 5

Skoda Kodiaq-2021 стоит от 177 900 юаней (около 2 056 000 рублей по текущему курсу), за посвежевший купеобразный кросс просят минимум 191 900 юаней (2 218 000 рублей). Минувший год семейство в Китае закончило в глубоком «минусе»: согласно статистике CarSalesBase, реализовано 17 693 автомобиля, что в 2,2 раза меньше по сравнению с 2019-м. Вероятно, скоро «поднебесный» Kodiaq переживет полноценный рестайлинг, и такой кросс может заметно отличаться от глобального – аналогичным образом марка Volkswagen поступила с китайским Терамонтом.

