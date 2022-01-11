Skoda готовится к премьере купеобразного кроссовера: тизер Enyaq Coupe iV

Первым полностью электрическим кроссовером Skoda стал Enyaq, он дебютировал в сентябре 2020 года. Продажи модели в Европе стартовали месяцем позже. По данным сайта Carsalesbase, за неполный 2021 год (с января по ноябрь) дилерам удалось реализовать 40 889 автомобилей. Для сравнения, «близнец» паркетника чешского бренда, Volkswagen ID.4 за тот же период разошёлся по старосветскому рынку немного большим тиражом – 46 079 единиц.



Тизер Skoda Enyaq Coupe iV

Сейчас компания готовится к презентации очередной новинки – в конце этого месяца в столице Чехии будет представлен купеобразный кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV. Ранее Шкода уже показала фотографии и видео прототипа будущего паркетника в камуфляже, а также рассекретила технические подробности, а теперь марка решила подогреть интерес с помощью нового тизера. Внешне автомобиль будет отличаться от обычного «брата» покатой крышей и иным оформлением кормы.



На фото: прототип Skoda Enyaq Coupe iV в камуфляже

Как ранее рассказали в компании, у серийного купеобразного кроссовера коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,234, тогда как у стандартного электрического паркетника этот показатель равен 0,257. Для сравнения, у «близнеца» будущей новинки – «зелёного» кросс-купе Volkswagen ID.5 – коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26.



У Enyaq Coupe iV длина составляет 4653 мм: этот результат на 4 мм больше, чем у стандартного «электропаркетника» Enyaq, а высота, в свою очередь, оказалась больше лишь на один миллиметр (габарит равен 1617 мм). При этом ширина и колёсная база остались такими же – 1879 и 2765 мм соответственно. Объём багажника, логично, сократился – не 585 литров, как у «просто» кроссовера, а 570 литров.

На европейском рынке купеобразная версия Skoda Enyaq будет предложена в трёх модификациях. Роль стартовой выполнит Enyaq Coupe iV 60: у такого варианта только один электромотор, установленный на задней оси, его отдача составляет 179 л.с. Такой кроссовер оснащается аккумулятором ёмкостью 62 кВт*ч.



На фото: Skoda Enyaq iV

«Средний» вариант – iV 80 – тоже получил лишь один электромотор, но уже с отдачей в 204 л.с. Ёмкость батареи у такой версии составляет 82 кВт*ч. Этот паркетник окажется самым «дальнобойным» в линейке : его запас хода составляет 535 км (расчёт вели по циклу WLTP), тогда как у кроссовера со стандартным кузовом показатель равен 520 км.



Самым мощным будет топовое исполнение, речь идёт о полноприводной версии Enyaq Coupe iV 80x. Такой автомобиль получил электрическую установку, которая состоит из двух моторов (по одному на каждой оси). Их совокупная мощность составляет 265 л.с.

Отметим, в России «электричка» Skoda Enyaq iV не представлена, так что купеобразную версию этого кроссовера нам тоже ждать не стоит. На сегодняшний день самым популярным автомобилем марки на нашем рынке остаётся лифтбек Rapid: за первые 11 месяцев прошлого года (более свежих данных пока нет) модель разошлась тиражом в 39 017 экземпляров (на 74% больше, чем годом ранее).

