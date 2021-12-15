Skoda засветила купеобразный кроссовер Enyaq iV на видео и назвала дату премьеры

Европейцам «зеленый» паркетник предложат с двумя вариантами батареи. Как и «стандартный» SUV, «купе» будет доступно с задним или полным приводом.

Представленный год назад электрокросс Skoda Enyaq iV, в основе которого лежит фольксвагеновская платформа MEB, прирастает версиями: минувшим летом стартовал заниженный вариант Sportline, и вот почти готово «купе». Фирменные фото купеобразной «электрички» в камуфляже марка распространила в сентябре, тогда же были объявлены основные характеристики. А теперь очередь тизеров без маскировки, вдобавок стала известна дата мировой премьеры: полностью Enyaq Coupe iV раскроется 31 января 2022 года.

Особо компания гордится коэффициентом аэродинамического сопротивления, называя его «лучшим в классе»: показатель серийного «купе» — 0,234 против 0,257 у модели со стандартным кузовом (к слову, в сентябрьском релизе для Enyaq Coupe было назван другой показатель – 0,247). Например, у соплатформенного электрического кросс-купе Volkswagen ID.5 коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26.



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Длина купеобразного кроссовера Skoda равна 4653 мм, что всего на 4 мм больше, чем у «просто» Enyaq, высота выросла на символичный миллиметр до 1617 мм, ширина и колесная база не изменились – 1879 и 2765 мм соответственно. Объем багажника уменьшился с 585 до 570 литров. В список стандартного оборудования войдет панорамная крыша.



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В Старом Свете кросс-купе предложат в трех модификациях. Базовым станет Enyaq Coupe iV 60 с установленным на задней оси электромотором мощностью 179 л.с., такому паркетнику положена батарея емкостью 62 кВт*ч. «Средняя» версия – iV 80 с 204-сильным электродвигателем и аккумулятором на 82 кВт*ч, причем благодаря обтекаемому силуэту именно такой кросс окажется самым «дальнобойным» в линейке (535 км вместо 520 у электрокара с обычным кузовом, по циклу WLTP). Топ-версией назначен полноприводный Enyaq Coupe iV 80x с двумя электродвигателями, которые вместе выдают 265 л.с.



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На российском рынке даже «обычный» электрокроссовер Skoda не продают, так что «купе» мы тоже не увидим.

